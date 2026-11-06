90 Minuten lang überzeugt Hoffenheim bei Crystal Palace. Dann trifft der englische Club doch noch gegen die TSG und Torhüter Oliver Baumann. Wie die Kraichgauer reagieren.

London (dpa) – Die TSG 1899 Hoffenheim ärgert sich maßlos über den verpassten Sieg in der Europa League bei Crystal Palace. Der Fußball-Bundesligist kassierte in der Nachspielzeit und in Überzahl noch den Ausgleich zum 1:1 (1:0) durch den Ex-Frankfurter Daichi Kamada (90.+1 Minute). «Wir haben ein Topspiel gemacht, wir waren aggressiv, wir hatten viele Torchancen», klagte TSG-Star Andrej Kramaric nach dem Abpfiff in London im RTL-Interview.

«Ganz souverän» wären die Kraichgauer aufgetreten, so der Kroate weiter, «bis zur letzten Sekunde. Tut mir leid für die Jungs, wir hatten es eigentlich verdient, drei Punkte nach Hause zu holen.» Trainer Christian Ilzer fand es nach einem «nahezu perfekten Abend» dann «sehr bitter, hier nicht als Sieger vom Platz zu gehen».

Alexander Prass hatte die Hoffenheimer beim aktuellen Conference-League-Sieger und Tabellen-18. der englischen Premiere League in Führung gebracht (7.). Die leidenschaftlich auftretende TSG ließ wenig zu. Obwohl Adam Wharton bei Palace in der 77. Minute Gelb-Rot sah, kassierten die Gäste doch noch den Ausgleich.

«Es darf uns einfach nicht passieren»

«Am Ende des Tages ist es ein Scheißgefühl gerade. Wir hatten richtig gute Möglichkeiten, speziell in der zweiten Halbzeit haben wir gar nichts zugelassen», meinte der Österreicher Prass mit hängenden Mundwinkeln. «Es darf uns einfach nicht passieren.»

Damit verpasste Hoffenheim den zweiten Sieg nach dem 3:0 gegen Olympique Lyon. Zuvor hatte es Niederlagen bei OFI Kreta und gegen Besiktas Istanbul gesetzt. In der Tabelle der Gruppenphase belegt die TSG nun den 23. Platz.