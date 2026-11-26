Aus Sicherheitsgründen muss das Heimspiel von Besiktas gegen einen israelischen Club in Georgien stattfinden. Bei einer heiklen Anreise kommt das türkische Team mit dem Schrecken davon.

Batumi (dpa) – Heikle Situation vor dem Europa-League-Spiel von Besiktas Istanbul gegen den israelischen Verein Hapoel Beer Sheva: Auf der Reise nach Georgien musste das Flugzeug, mit dem das Fußball-Team von Besiktas unterwegs war, im türkischen Rize notlanden. Grund war ein Unwetter in Batumi, das direkt an der türkisch-georgischen Grenze liegt. Danach ging es für die Mannschaft stundenlang mit dem Bus weiter.

«Ich glaube, das war eine der gefährlichsten Situationen, die ich je erlebt habe. Wir hatten ein bisschen Angst. Alle hatten Angst, aber egal – wir waren alle zusammen und haben es gemeinsam überstanden», sagte Önder Özden, Direktor Profifußball bei Besiktas Istanbul. Er lobte den Piloten, der in letzter Minute die Landung in Batumi abgebrochen habe. «Als er versuchte zu landen, hat er wohl erkannt, dass es nicht möglich war. Wir sind dort gerade noch einmal mit einem Schrecken davongekommen», sagte Önden. Zwei Reporter türkischer Medien berichteten, die Maschine sei von einem Blitz getroffen worden.

Besiktas hat gute Chancen auf die K.o.-Phase

Doch wieso musste das türkische Team für ein Heimspiel überhaupt nach Georgien? Grund ist der Gaza-Krieg. Aus Sicherheitsgründen mit Blick auf den Gegner aus Israel wurde das Spiel nach Georgien verlegt.

Mit einem Sieg könnte Besiktas einen großen Schritt Richtung K.o.-Phase der Europa League machen. Das Team von Trainer Vincenzo Italiano gewann in der laufenden Saison zwei Spiele, eines davon gegen die TSG Hoffenheim (3:2). Zudem gab es ein Unentschieden und eine Niederlage. Deutlich größer ist der Druck bei Hapoel Beer Sheva: Gelingt dem Team aus Israel kein Erfolg, wird ein Weiterkommen in der Europa League immer unwahrscheinlicher. Aus vier Spielen konnte das Team bislang nur einen Punkt mitnehmen.