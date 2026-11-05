Wenig Tempo, kaum Torchancen: Bayer Leverkusen kommt gegen Marseille nur schwer in Schwung. Am Ende reicht ein Konter für die erste Pleite auf internationaler Bühne in dieser Saison.

Leverkusen (dpa) – Fußball-Bundesligist Bayer Leverkusen hat in der Europa League die erste Niederlage und den ersten Gegentreffer kassiert. Gegen den französischen Traditionsclub Olympique Marseille verlor die Mannschaft von Trainer Carles Martínez in einer zähen Partie 0:1 (0:0). Nach drei Siegen zum Auftakt des Wettbewerbs ist dieser Rückschlag für die Werkself nach zuletzt zwei Pleiten in der Bundesliga ein weiterer Dämpfer.

Vor 28.758 Zuschauern in der Leverkusener Arena sorgte Amine Gouiri (79. Minute) für den entscheidenden Treffer für den Club von der Côte d'Azur.

Marseille startet besser – Flekken verhindert Rückstand

Unter den Augen von Rudi Völler, der 1993 mit Marseille die Champions League gewann, ein Jahr später nach Leverkusen wechselte und den Club auch nach seiner aktiven Karriere über Jahrzehnte hinweg prägte, erwischte die ganz in Schwarz gekleidete Werkself beinahe einen Fehlstart. Mit einer starken Fußabwehr verhinderte der sich breit machenden Mark Flekken gegen den frei vor dem Keeper auftauchenden Gouiri (7. Minute) den frühen Rückstand.

Die Südfranzosen waren mit drei Niederlagen denkbar schlecht in die Europa League gestartet, kamen in Leverkusen jedoch besser in die Partie. Der jüngste 2:0-Erfolg gegen Martínez' Ex-Club Toulouse schien ihnen Selbstvertrauen gegeben zu haben. Die Werkself fand gegen die körperlich robuste und kompakt stehende Defensive der Gäste nur schwer ins Spiel und ließ in der Offensive das nötige Tempo vermissen.

Zähe Partie ohne Durchschlagskraft

Erst nach einer knappen halben Stunde kamen die Hausherren nach einem Eckball von Aleix Garcia erstmals zum Abschluss. Doch Jarell Quansah zielte aus dem Strafraum deutlich zu hoch. Danach fanden Bayer 04 besser ins Spiel und wurden mutiger. Die beste Chance der ersten Halbzeit gab es kurz vor der Pause: Über Ibrahim Maza und Jonas Hofmann landete der Ball bei Miguel Gutiérrez, dessen abgefälschter Schuss noch die Querlatte streifte (42.).

Kurz nach Wiederanpfiff unterbrach eine Verletzungspause den Spielfluss direkt wieder. Nachdem Quansah einen Ellenbogen ins Gesicht bekommen hatte, musste er mit einem kleinen Cut am Auge behandelt werden. Einen ersten Abschluss in Durchgang zwei setzte Patrik Schick nach einem Freistoß von Aleix Garcia deutlich recht am Tor vorbei (55.). Auch auf der Gegenseite fehlte es Igor Paixao bei einem Distanzschuss auf der Gegenseite an Präzision (56.).

Marseille nutzt Konter zur Führung

Nachdem Leverkusen eine Flanke im eigenen Strafraum nicht entscheidend klären konnte, versuchte es Geoffrey Kondogbia aus der zweiten Reihe. Sein Schuss strich jedoch knapp über die Querlatte (64.). Das Spiel der Leverkusener wirkte über weite Strecken ideenlos und sorgte auf den Rängen für so manchen Gähner. Da aber auch von den Franzosen nicht viel kam, plätscherte das Spiel so dahin.

Doch den ersten richtigen Konter von Marseille nutze Gouiri eiskalt. Der Angreifer trug den Ball von der Mittellinie bis an den linken Strafraumrand, zog nach innen und setzte ihn mit einem sehenswerten Schlenzer in den rechten Torwinkel. Leverkusens Kapitän Edmond Tapsoba hatte nur wenig später den Ausgleich auf dem Kopf, köpfte aber am Tor vorbei (80.).