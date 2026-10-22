Bayer Leverkusen bleibt in der Europa League makellos. Dank eines Rückkehrers macht die Werkself auf der griechischen Urlaubsinsel Kreta den nächsten Schritt Richtung K.-o.-Phase.

Heraklion (dpa) – Mit einem Doppelpack hat Rückkehrer Jonas Hofmann Bayer Leverkusen zum nächsten Erfolg in der Europa League geführt. Beim griechischen Außenseiter OFI Kreta setzte sich die Mannschaft von Trainer Carles Martínez in Heraklion souverän mit 2:0 (2:0) durch und feierte den dritten Sieg im laufenden Wettbewerb. Wettbewerbsübergreifend verbuchte Leverkusen den sechsten Sieg in Serie.

Hofmann, der erst am Dienstag für den verletzten Martin Terrier für den Europapokal-Kader nachnominiert worden war, erzielte im Pankritio-Stadion unweit des Mittelmeers binnen drei Minuten beide Treffer der Partie (35. und 38. Minute).

Bayer 04 nach etwas Anlaufzeit auf Kurs

Die Werkself übernahm von Beginn an die Initiative und ließ den Ball sicher durch die eigenen Reihen zirkulieren. Gegen die dicht gestaffelte Defensive der Griechen fehlte zunächst jedoch die entscheidende Lücke. So gehörte der erste Abschluss der Partie den Gastgebern (11.). Gegen Thiago Nuss war Bayer-Schlussmann Janis Blaswich, der anstelle von Stammkeeper Mark Flekken zwischen den Pfosten stand, aber sicher zur Stelle.

«Du musst hellwach sein und Geduld haben», hatte Leverkusens Sportgeschäftsführer Simon Rolfes vor dem Anpfiff bei Pay-TV-Portal RTL+ gewarnt. Nach dem ersten Warnschuss zog Bayer 04 das Tempo an. Hofmann zwang OFI-Torhüter Klidman Lilo zur ersten Parade (21.). Es war der Auftakt zu einer Reihe weiterer Chancen gegen zunehmend tief stehende Griechen, die sich kaum noch aus der Defensive befreien konnten.

Hofmann schlägt binnen drei Minuten doppelt zu

Die Überlegenheit zahlte sich schließlich aus. Einen Distanzschuss von Afonso Moreira konnte Lilo nur unzureichend zur Seite abwehren. Hofmann reagierte am schnellsten und staubte nach rund einer halben Stunde aus kurzer Distanz zur Führung ab. Nur drei Minuten schnürte der 34-Jährige seinen Doppelpack: Nach einem Querpass von Malik Tillman auf Höhe des Strafraums platzierte der Routinier den Ball aus zentraler Position sehenswert im linken unteren Eck.

Auch nach dem Seitenwechsel blieb Hofmann der auffälligste Akteur in der Offensive und hatte den Hattrick auf dem Fuß, scheiterte jedoch an OFI-Keeper Lilo (50.). Die Gastgeber meldeten sich ihrerseits mit einigen gefährlichen Aktionen zurück. Während Blaswich einen Distanzschuss von Charalampos Kostoulas souverän entschärfte (54.), verfehlte ein abgefälschter Versuch des kurz zuvor eingewechselten Taxiarchis Fountas das Tor nur knapp (64.).

Leverkusen verwaltet die Führung

Zu diesem Zeitpunkt war Hofmann bereits vom Platz genommen worden. Während das Spiel vor sich hin plätscherte, schöpfte Martínez sein Wechselkontingent vollständig aus und brachte auch Kapitän Edmond Tapsoba, den er mit Blick auf die Belastungssteuerung zunächst geschont hatte. Dessen Vorgänger Robert Andrich fehlte nach der Geburt seines dritten Kindes am Donnerstagmorgen im Kader.

In den Schlussminuten bekamen die rund 1.000 mitgereisten Leverkusener Fans nur noch wenige Höhepunkte zu sehen. Leverkusen verwaltete die Führung, verpasste aber noch weitere Tore. Aufseiten der Gastgeber zeichnete sich vor allem Torhüter Lilo mehrfach aus und verhinderte so eine höhere Niederlage.