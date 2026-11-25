Nach dem WM-Halbfinale 2014 wollte der damalige Nationalspieler Matthias Ginter sein Trikot mit einem Brasilianer tauschen. Doch das war nach dem 1:7 der Turnier-Gastgeber nicht so einfach.

Freiburg (dpa) – Der frühere Fußball-Nationalspieler Matthias Ginter (32) vom Bundesligisten SC Freiburg sammelt gern Trikots seiner Gegner, beim WM-Halbfinale 2014 gegen Brasilien stieß er dabei auf Probleme. Denn nach ihrer 1:7-Abfuhr gegen den späteren Weltmeister Deutschland habe man die Spieler des Gastgebers angesichts ihrer emotionalen «Ausnahmesituation» nicht auf dem Platz oder in der Umkleide um einen Trikottausch bitten können, sagte der Verteidiger RTL/Sky Sport.

«Trotzdem sind dann zwei, drei von uns rüber in die Kabine und wurden dann logischerweise direkt weggeschickt.» Mit einem Stück für seine Sammlung klappte es trotzdem. Er selbst habe danach einen Zeugwart der Brasilianer gefragt, der habe ihnen dann ein Trikot von Angreifer Hulk gegeben, erzählte Ginter.

Ältere Nationalspieler hatten «mehr Feingefühl»

«Ich glaube, Christoph Kramer und Erik Durm waren noch dabei. Es waren auf jeden Fall sehr junge Spieler. Die Älteren hätten da wohl mehr Feingefühl in der Situation gehabt. Aber uns war das irgendwie nicht so bewusst.» Ginter gehörte damals als 20-Jähriger zum Kader von Bundestrainer Joachim Löw, wurde bei dem Turnier aber nicht eingesetzt.

Mit den Trikots von gegnerischen Mannschaften verbinde er immer etwas, erklärte der heute 32-Jährige. Daher sei es ihm so wichtig, nach Spielen eins zu haben. «Das muss jetzt nicht immer von dem oder dem Spieler sein. Aber einfach ein Trikot zu haben, wo man direkt weiß: Okay, das war das Spiel, oder das wird man mit dem Spiel in Verbindung bringen.»