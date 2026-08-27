Erstmals hat sich eine Mannschaft aus dem Pyrenäen-Staat für eine Ligaphase in einem europäischen Wettbewerb qualifiziert. Ein prominenter Trainer-Sohn half mit.

Andorra (dpa) – Andorras Fußball-Meister Inter d'Escaldes hat Fußball-Geschichte geschrieben. Das Team aus dem Pyenäen-Staat hat sich für die Conference League qualifiziert und damit seinem kleinen Land die erste Teilnahme an einer Ligaphase in einem europäischen Wettbewerb beschert.

Inter siegte gegen Kosovos Meister KF Drita Gjilan mit 4:2 im Elfmeterschießen. Nach 120 Minuten stand es 0:0, im Hinspiel hatten sich beide Mannschaften 2:2 getrennt. Zu den Torschützen im Elfmeterschießen gehörte auch Maurizio Pochettino, der Sohn von US-Nationaltrainer Mauricio Pochettino.