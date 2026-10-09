Zumindest in Saudi-Arabien wird an Cristiano Ronaldos Heldenstatus nicht gerüttelt. Der 41-Jährige bekommt bei Al-Nassr nach seiner Portugal-Flucht viel Zuspruch - und zahlt es mit einem Tor zurück.

Riad (dpa) – Ein Tor und große Unterstützung der Fans: Sein erstes Spiel nach der dramatischen Flucht von der portugiesischen Nationalmannschaft verlief ganz nach dem Geschmack von Cristiano Ronaldo. Der 41-Jährige schoss beim 3:0 (2:0) Sieg des Al-Nassr FC in der saudi-arabischen Liga gegen Al Draih nicht nur den Führungstreffer. Der zuletzt viel gescholtene Fußball-Superstar wurde vor dem Anpfiff auch mit einem riesigen Fanbanner geehrt.

«GREATNESS IS EARNED» (Großartigkeit ist verdient) stand dort in englischer Sprache und in Großbuchstaben geschrieben, darunter war Ronaldos Marketing-Kürzel «CR7» hinzugefügt.

Womöglich davon beflügelt drehte Ronaldo gleich auf, in der 23. Minute schoss er sein Team zur 1:0-Führung. Es war ein Abstaubertor, nachdem der frühere Bayern-Profi Kingsley Coman am gegnerischen Torhüter gescheitert war und dieser den Ball nur zur Seite abklatschen konnte. Ronaldo feierte den Treffer ausgiebig – genau wie sein Club. «Ronaldo. Ein Tor. Seine Leute. Dieses Gefühl», schrieb Al-Nassr voller Pathos bei X. Auch Coman (77.) traf später zum 3:0-Endstand.

Ronaldo sorgte für Eklat

Ronaldo hatte in der Länderspielpause für reichlich Schlagzeilen gesorgt. Zuerst war er aus dem Quartier der portugiesischen Nationalmannschaft vorzeitig abgereist, nachdem er beim 2:1 im Nations-League-Hinspiel in Norwegen nicht eingesetzt worden war. Nach dem Eklat warf der mehrmalige Weltfußballer Trainer Jorge Jesus öffentlich Wortbruch vor. Seine Zukunft im Nationalteam ist offen.

Bislang bestritt der frühere Stürmerstar von Real Madrid, Manchester United und Juventus Turin für Portugal 234 Länderspiele, in denen er 146 Tore erzielte – beides Rekordmarken im internationalen Fußball. Titelverteidiger Portugal gewann alle vier Nations-League-Spiele in den beiden turbulenten Wochen und steht vorzeitig im Viertelfinale.