Wieder einmal vergibt der FC Liverpool in der Premier League wichtige Punkte. Im Rennen um einen Champions-League-Platz muss der englische Meister weiter zittern.

Brighton (dpa) – Florian Wirtz hat mit dem FC Liverpool im Rennen um die Qualifikation für die Champions League erneut einen Dämpfer erlebt. Nur wenige Tage nach dem souveränen Einzug ins Viertelfinale der Königsklasse unterlag der englische Fußballmeister in der Premier League mit 1:2 (1:1) bei Brighton & Hove Albion. Damit verpasste es Liverpool, in der Tabelle zumindest vorerst auf Platz vier zu klettern.

Ekitiké muss früh vom Platz

Bei Brighton, das vom deutschen Coach Fabian Hürzeler trainiert wird, erwischten die Reds keinen guten Start. Schon nach acht Minuten musste Hugo Ekitiké verletzt ausgewechselt werden. Der frühere Frankfurter war mit dem ehemaligen Liverpool-Profi James Milner unglücklich zusammengeprallt.

Wenig später gerieten die Reds durch einen Kopfballtreffer von Danny Welbeck (14. Minute) erstmals in Rückstand. Liverpool, mit dem deutschen Nationalspieler Wirtz in der Startelf, tat sich schwer und kam eher glücklich durch Milos Kerkes (30.) zum Ausgleich.

Brightons Welbeck mit Doppelpack

Nach der Pause erhöhte der Meister das Tempo und wurde aktiver, doch es fehlte die Durchschlagskraft. Das effizientere Team war Brighton – dank Welbeck. Der frühere Arsenal-Profi erzielte in der 56. Minute zum zweiten Mal die Führung für die Gastgeber, der auch die kurze VAR-Prüfung wegen einer möglichen Abseitsposition bestand.

Der FC Liverpool bemühte sich um den erneuten Ausgleich, vergab aber zu viele Chancen und scheiterte dabei auch an Brightons starkem Torhüter Bart Verbruggen. Die Gäste hatten gleichzeitig Glück, dass Brighton die Schwächen in der Liverpool-Defensive nicht nutzte. So bleibt es am Ende bei der Niederlage für die Elf von Arne Slot.

Damit vergibt der in dieser Saison inkonstante FC Liverpool wichtige Punkte im Kampf um einen Platz unter den ersten Vier. Am Mittwoch waren die Reds mit einem starken 4:0 gegen Galatasaray Istanbul ins Viertelfinale der Champions League eingezogen.