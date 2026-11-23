Thomas Müller hat mit den Vancouver Whitecaps das erste Playoff-Spiel in der US-Fußballliga gewonnen. Robert Lewandowski trifft, verliert aber mit Chicago.

Vancouver (dpa) – Die Vancouver Whitecaps um den ehemaligen Nationalspieler Thomas Müller haben den ersten Schritt in Richtung Playoff-Viertelfinale der US-Fußballliga MLS gemacht. Mit 2:0 (1:0) gewann das Team aus Kanada das erste Spiel gegen Real Salt Lake. Das Team, das in der «Best of three»-Serie als erstes zweimal gewinnt, zieht in die nächste Runde ein.

Müller wurde in der 60. Minute eingewechselt, als sein Team bereits mit 2:0 in Führung lag. Auch bei den vorherigen beiden Partien kam der ehemalige Bayern-Kapitän in der zweiten Hälfte auf das Feld. Zuvor hatte Müller drei Wochen mit einer Oberschenkelverletzung pausieren müssen.

Edier Ocampo (44.) und Bruno Caicedo (55.) trafen für Vancouver, das als bestes Team der Western Conference in die Endrunde geht.

Lewandowski trifft bei Niederlage

Robert Lewandowski musste sich mit seinem Team Chicago Fire zum Playoff-Start mit 1:2 (0:0) gegen den Charlotte FC geschlagen geben. Der ehemalige Bayern-Stürmer köpfte in der 68. Minute zum 1:1-Ausgleich, doch in der zwölften Minute der Nachspielzeit kassierte Chicago noch einen Gegentreffer.