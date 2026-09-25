Trotz starker Länderspiele ist der Bayern-Star nicht die Nummer eins der englischen Fans. Karl-Heinz Rummenigge glaubt dennoch an Kane als Ballon d'Or-Gewinner - nicht zuletzt nach einer KI-Abfrage.

London (dpa) – Jude Bellingham hat erneut Harry Kane bei der Wahl zu Englands Nationalspieler der Saison 2025/2026 ausgestochen. Die englischen Fans votierten auch in diesem Jahr wieder für den früheren Dortmunder und aktuellen Profi von Real Madrid. Weltklasse-Torjäger Kane vom FC Bayern halfen demnach auch seine zwölf Tore in 14 Länderspielen seit Sommer 2025 nichts. Insgesamt standen 18 Nationalspieler zur Wahl. Bellingham hatte die Wahl auch im Vorjahr gewonnen.

Schlechtes Omen für den Ballon d'Or?

Kane macht sich Hoffnungen, in diesem Jahr den Ballon d'Or zu gewinnen. Bellingham ist für den prestigeträchtigen Preis auch nominiert. Seit Michael Owen im Jahr 2001 hat kein Engländer mehr diese Auszeichnung erhalten. Die Verleihung findet am 26. Oktober in London statt.

Laut Bayerns Ex-Vorstandschef Karl-Heinz Rummenigge hat Kane gute Chancen. «Ich habe dazu auch die KI befragt. Die Antwort war: Mit 68-prozentiger Wahrscheinlichkeit gewinnt Harry. Hoffen wir mal, dass es so kommt», sagte Rummenigge, der heute seinen 71. Geburtstag feiert, der «AZ»: «Er ist für die Mannschaft und besonders für die jungen Spieler ein Riesenvorbild.» Das wichtigste Kriterium des Ballon d'Or sei «die individuelle Leistung, und da hat Harry die Nase vorn».