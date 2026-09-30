Mit einem Sieg in Tschechien verschafft sich Englands Trainer Thomas Tuchel etwas Luft vor der Kritik der heimischen Presse. Doch ein unbedachter Satz eines Spielers könnte neue Diskussionen bringen.

Prag (dpa) – Vorlage Trent Alexander-Arnold, Tor Anthony Gordon: Der Führungstreffer Englands beim 2:0 gegen Tschechien in der Nations League nötigte Trainer Thomas Tuchel Respekt ab. Und er könnte dem deutschen Coach der Three Lions weiter Kritik einbringen. Denn ausgerechnet Alexander-Arnold leistete eine feine Vorarbeit – und war von Tuchel nicht mit zur WM genommen worden. «Nicht viele machen den», sagte Tuchel über Gordons 1:0 und sprach von einer «guten Flanke, einem guten Tor».

Auch Gordon war es nach Abpfiff wichtig, Alexander-Arnolds Bedeutung zu unterstreichen. «Nur wenige Spieler haben die Fähigkeiten, Technik und den Mut, womöglich einen Fehler zu machen und diese Flanke zu versuchen. Deswegen ist er so gut, und ich wollte unbedingt mit ihm spielen aus diesem Grund», sagte Gordon im englischen TV. Und schob dann mit Blick auf Real Madrids Profi Alexander-Arnold hinterher, der von Tuchel nicht für die WM nominiert worden war: «Er hatte seine eigene Reise mit England. Er hätte wohl mehr spielen sollen.» Gordon korrigierte sich zwar sofort und sagte «spielen wollen, sorry» – aber der Satz war in der Welt.

Tuchel ist in England umstritten

Tuchel steht in England in der Kritik. Trotz des WM-Halbfinals ist er auf der Insel nicht unumstritten, das 2:3 gegen Weltmeister Spanien zum Auftakt in die Nations League trotz einer 2:1 Führung verstärkte den Druck.

Gegen Tschechien spielte England auch eine lange Überzahl in die Karten. Schon nach 25 Minuten bekam Tschechiens Mittelfeldspieler Pavel Sulc nach grobem Foulspiel Rot. Trotz der frühen Überzahl tat sich Tuchels Mannschaft gegen tief stehende Gastgeber zunächst schwer. Gordon traf dann aber in der 47. Minute, Harry Kane erzielte in der 69. Minute das 2:0.