Die englische Nationalmannschaft kommt gegen Uruguay nicht über ein Unentschieden hinaus. Europameister Spanien und die Niederlande starten erfolgreich ins WM-Jahr, Österreich gelingt eine Tor-Gala.

London (dpa) – Die englische Fußball-Nationalmannschaft ist im ersten Testspiel des WM-Jahres nicht über ein 1:1 (0:0) gegen Uruguay hinausgekommen. Das Team von Nationaltrainer Thomas Tuchel verzichtete beim Heimspiel im Londoner Wembley-Stadion aber auch auf einige Top-Spieler. Europameister Spanien und die Niederlande gewannen, Österreich feierte eine Tor-Gala.

Ohne Bayern-Stürmer Harry Kane begann England offensiv harmlos, erst in der 71. Minute hatten die Gastgeber die erste zwingende Torchance. Ben White (81.) staubte eine durchgerutschte Ecke zum 1:0 ab, verschuldete in der Nachspielzeit jedoch einen Elfmeter, den Federico Valverde (90.+4) für Uruguay zum Ausgleich verwandelte.

Damit endete für Tuchel mit England der Lauf von sechs Länderspielsiegen in Serie. Die WM-Qualifikation im vergangenen Jahr hatten die «Three Lions» ausschließlich mit Siegen ohne Gegentor noch dominiert. Am Dienstag steht für die englische Auswahl noch ein Testspiel gegen Japan an.

Mikel Oyarzabal trifft für Spanien doppelt

Europameister Spanien setzte sich gegen Serbien, das sich nicht für die WM qualifiziert hat, mit sehenswerten Treffern mit 3:0 (2:0) durch. Mikel Oyarzabal (16./44.) von Real Sociedad San Sebastian traf in der ersten Hälfte zweimal, Víctor Muñoz (72.) gelang in seinem ersten Länderspiel direkt sein erstes Tor. Spanien trifft am Dienstag auf Ägypten.

Die Norweger traten gegen die Niederlande ohne Stürmer-Star Erling Haaland an, der aus Belastungsgründen nicht nominiert worden war, gingen nach einer sehenswerten Einzelaktion von Andreas Schjelderup (24.) dennoch in Führung. Kapitän Virgil van Dijk (35.) und Tijjani Reijnders (51.) drehten die Partie für die Niederlande. Für «Oranje» geht es am Dienstag mit einem Testspiel gegen Deutschlands WM-Vorrundengegner Ecuador weiter, Norwegen trifft am selben Tag auf die Schweiz.

Österreich mit fünf Torschützen aus der Bundesliga

Österreich ist derweil mit einer Tor-Gala in das WM-Jahr gestartet. Die Mannschaft von Nationaltrainer Ralf Rangnick besiegte Ghana mit 5:1 (1:0). Österreichs Torschützen waren ausschließlich Bundesligaspieler: Dortmunds Marcel Sabitzer (13./Elfmeter), Augsburgs Michael Gregoritsch (51.), Mainz' Stefan Posch (59.), Dortmunds Carney Chukwuemeka (79.) und Leipzigs Nicolas Seiwald (90.+2) trafen. Den Ehrentreffer für Ghana besorgte Jordan Ayew (77.). Das Rangnick-Team trifft am Dienstag noch auf Südkorea.