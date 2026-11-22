Sein Weg führte vom Krumbacher Fußballplatz über Dortmund, Paris und Chelsea bis zur englischen Nationalmannschaft. Jetzt trägt Thomas Tuchel eine besondere Würde seiner Heimatstadt.

Krumbach (dpa) – Englands Nationaltrainer Thomas Tuchel ist mit der Ehrenbürgerwürde seiner Heimatstadt Krumbach geehrt worden. Der 53-Jährige nahm die Auszeichnung in der Stadt in Bayerisch-Schwaben bei einer Feierstunde persönlich entgegen. Tuchel sagte, Krumbach sei weiterhin sein Heimatort, an den er «immer wieder selbstverständlich zurückkehrt» – an Feiertagen wie Weihnachten oder um Liebeskummer zu verkraften, berichtete er scherzhaft.

Nach dem Champions-League-Triumph mit dem FC Chelsea im Jahr 2021 war er etwa zu seinen Eltern zurückgekommen, auch um sich mit einem engen Freund zu treffen. Damals habe er das Bedürfnis gehabt, durch Krumbach zu spazieren, um seinem Freund die Orte seiner Jugend zu zeigen.

Die Kleinstadt mit rund 14.000 Einwohnern hatte die Ehrung mit der internationalen Ausstrahlung des prominenten Trainers begründet: «Thomas Tuchel hat eine außergewöhnliche Karriere gemacht, die hier in Krumbach ihren Anfang genommen hat. Durch seine weltweiten Erfolge und seine internationale Bekanntheit ist auch der Name unserer Stadt immer wieder in den Medien präsent», sagte Bürgermeister Florian Kaida (CSU).

Von Schwaben in das Mutterland des Fußballs

Der 1973 in Krumbach geborene Tuchel begann nach Angaben der Stadt beim TSV Krumbach unter Anleitung seines Vaters Rudolf mit dem Fußballspielen und besuchte das dortige Gymnasium.

Nach einer verletzungsbedingt früh beendeten Spielerkarriere wurde der Schwabe zu einem erfolgreichsten Fußballtrainer. Nach Stationen beim FSV Mainz 05, Borussia Dortmund und Paris Saint-Germain wurde Tuchel infolge des Champions-League-Sieges mit dem Londoner Club Chelsea als FIFA-Welttrainer des Jahres ausgezeichnet.

Nach einem Intermezzo beim FC Bayern München wurde Tuchel Coach der englischen Nationalelf. Bei der WM in diesem Jahr holte er mit seinem Team den dritten Platz. Dies war das beste WM-Ergebnis der Engländer seit dem Titelgewinn 1966.