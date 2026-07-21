Sein Platzverweis gegen Argentinien beschäftigt Breel Embolo noch immer. Nach dem WM-Aus der Schweizer blickt er aber nach vorn: «Wir werden stärker zurückkommen.»

Berlin (dpa) – Sein Platzverweis und das WM-Aus im Viertelfinale gegen Argentinien hat den Schweizer Breel Embolo lange beschäftigt. Nun meldete sich der ehemalige Bundesligaprofi von Borussia Mönchengladbach bei Instagram erstmals zu Wort: «Es gibt immer noch keine Worte, um die Enttäuschung zu beschreiben, die ich empfinde.» Er habe einige Zeit gebraucht, um die Niederlage zu verarbeiten.

Der 29-jährige Embolo hatte im Spiel in Kansas City gegen Lionel Messi und Co. die Gelb-Rote Karte gesehen und war danach auf dem Platz hemmungslos in Tränen ausgebrochen. Erst wurde Embolo für ein Foulspiel verwarnt. Nach einer klaren Schwalbe, die aber erst durch den Videobeweis auffiel, sah er in der 72. Minute die zweite Gelbe die Karte, die zum Platzverweis führte. Die Schweizer verloren letztlich in Unterzahl gegen die Argentinier mit 1:3 nach Verlängerung und schieden aus.

Embolo: «Wir werden stärker zurückkommen»

«Diese Niederlage tut weh, aber sie wird uns nicht definieren», schrieb Embolo weiter. Die Schweiz verdiene großartige Momente. «Wir werden weiterkämpfen, um sie euch zu bescheren. Wir werden stärker zurückkommen. Die Schweiz wird stärker zurückkommen.»