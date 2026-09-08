Nach einer leichten Herzrhythmusstörung musste sich Scott McTominay einem Eingriff unterziehen. Die SSC Neapel informiert über den Verlauf und den weiteren Plan.

Neapel (dpa) – Scott McTominay vom italienischen Erstligisten SSC Neapel ist erfolgreich wegen einer Herzrhythmusstörung operiert worden. Der 29 Jahre alte schottische Nationalspieler habe sich wie geplant im Spire Manchester Hospital in Großbritannien einem nötigen Eingriff unterzogen, teilte der Verein mit. Dieser sei «vollständig erfolgreich verlaufen», hieß es in einer Mitteilung.

McTominay soll nun zwei Wochen pausieren, um sich zu schonen, bevor er wieder ins Training einsteigt. Der italienische Meister der Saison 2024/2025 sprach Anfang des Monats von einer Ausfallzeit von etwa einem Monat.

Der Mittelfeldspieler musste sich wegen einer «leichten, gutartigen Herzrhythmusstörung» einem korrigierenden Eingriff mittels Ablation (PFA) unterziehen, erklärte der Club damals in einer knappen Mitteilung. Bei diesem minimalinvasiven Verfahren wird gezielt Gewebe im Herzen verödet, das für die Entstehung von Herzrhythmusstörungen verantwortlich ist.

McTominay steht bei Napoli seit Sommer 2024 unter Vertrag. Zuvor spielte er sieben Jahre für Manchester United. Seinem derzeitigen Verein verhalf er zum Gewinn der italienischen Meisterschaft. Bei der diesjährigen WM in den USA, Kanada und Mexiko schied McTominay mit Schottland in der Gruppenphase aus.