Paris Saint-Germains Präsident Nasser Al-Khelaifi ist auch Chef eines großen Medienkonzerns. Mit Blick auf TV-Rechte wirft ihm eine Organisation Einflussnahme vor. Al-Khelaifi lässt das zurückweisen.

Paris (dpa) – Die französische Justiz hat Vorermittlungen gegen Paris Saint-Germains Präsident Nasser Al-Khelaifi eingeleitet. Dabei gehe es um den Vorwurf illegaler Einflussnahme, teilte die Pariser Staatsanwaltschaft mit. Zuvor hatte sich die Organisation Anticor, die sich gegen Korruption einsetzt, mit Blick auf TV-Rechte an die Justiz gewandt. Die Vorermittlungen sollen nun prüfen, ob an dem Vorwurf etwas dran ist. Al-Khelaifis Anwalt wies die Anschuldigungen zurück, wie französische Medien unter Berufung auf die Nachrichtenagentur AFP berichteten.

Die Vorwürfe drehen sich um eine Sitzung der französischen Fußballliga im Juli 2024 zum Thema TV-Rechte. Dabei sei es konkret um ein Angebot der BeIN Media Group gegangen, dessen Chef Al-Khelaifi ist, schrieb Anticor. Die Organisation wirft dem katarischen Geschäftsmann vor, im Sinne des Medienunternehmens Druck auf andere Aufsichtsratsmitglieder der Fußballliga ausgeübt zu haben. Sein Anwalt Renaud Semerdjian bestritt dies. Al-Khelaifi habe stets unabhängig, unparteiisch und objektiv gehandelt.