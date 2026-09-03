Argentinien verarbeitet weiter den Rücktritt von Lionel Messi aus der Nationalmannschaft. Nun hat der Verband etwas Besonderes beschlossen.

Buenos Aires (dpa) – Hommage an Lionel Messi: In allen argentinischen Ligen sollen die Partien am nächsten Spieltag für eine Ehrung des Fußball-Superstars unterbrochen werden. Verbandspräsident Claudio Tapia kündigte an, dass die Spiele sämtlicher Männer- und Frauenwettbewerbe nach 10 Minuten gestoppt werden sollen, «um mit einer Minute Applaus, die Karriere von Lionel Messi in der argentinischen Nationalmannschaft zu würdigen und zu ehren». Messi trug auch in der Auswahl die Nummer 10.

Zudem soll in den Stadien, die über Bildschirme verfügen, vor Beginn

der Spiele das Imagevideo des Verbandes gezeigt werden, hieß es in einer offiziellen Verlautbarung des Verbandes.

Messi hatte in dieser Woche seinen Rücktritt aus der Albiceleste bekanntgegeben. Damit endet eine Ära im Fußball: Rund 21 Jahre spielte der achtmalige Weltfußballer für Argentinien. «Es war eine Entscheidung, die mir in der Seele wehgetan hat und immer noch wehtut, aber ich verstehe, dass es an der Zeit ist», hatte Messi erklärt.

Der 39-Jährige absolvierte 207 Länderspiele und traf 125 Mal für Argentinien. Nach vier vergeblichen Anläufen ab 2006 hatte er 2022 den WM-Titel mit Argentinien gewonnen. Bei der XXL-Weltmeisterschaft in den USA, Mexiko und Kanada in diesem Sommer hatte er die Mannschaft von Trainer Lionel Scaloni bis ins Finale geführt, die Titelverteidigung gegen Spanien nach Verlängerung aber verpasst.