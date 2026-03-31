Nach Thomas Frank und Igor Tudor verpflichtet Tottenham Hotspur jetzt bereits den dritten Trainer der laufenden Saison. Führt der Italiener Roberto De Zerbi den Londoner Club zum Klassenerhalt?

London (dpa) – Tottenham Hotspur hat wie erwartet Roberto De Zerbi als neuen Cheftrainer verpflichtet. Der 46 Jahre alte Italiener soll den Londoner Traditionsclub zunächst vor dem Gang in die zweite Liga bewahren. Die Spurs belegen den 17. Tabellenplatz und sind nur einen Punkt von der Abstiegszone entfernt. De Zerbi ist bereits der dritte Trainer der Spurs in dieser Saison nach Thomas Frank und Igor Tudor.

«Unser kurzfristiges Ziel ist es, in der Tabelle der Premier League zu klettern. Darin wird bis zum letzten Pfiff der Saison unsere ganze Aufmerksamkeit liegen», sagte De Zerbi. Der Ex-Profi unterschrieb «einen langfristigen Vertrag», die Laufzeit wurde nicht genannt.

Tudor nur sechs Wochen im Amt

Von dem Dänen Frank, der im vergangenen Sommer mit großen Hoffnungen verpflichtet worden war, hatte sich der Club wegen des enttäuschenden Saisonverlaufs im Februar getrennt. Sein Nachfolger Tudor, der nur als Interimscoach geholt worden war, musste schon nach sechs Wochen wieder gehen. Unter dem Kroaten holte Tottenham in der Premier League nur einen Punkt aus fünf Spielen.

De Zerbi hatte sich in der Premier League als Coach bereits bei Brighton & Hove Albion einen Namen gemacht, als er den Verein 2023 erstmals in den Europapokal führte. Zuletzt arbeitete er bei Olympique Marseille, mit denen er 2025 Vizemeister wurde. Im Februar verließ er den Club nach einer 0:5-Niederlage gegen Paris Saint-Germain. Berichten zufolge soll es zuvor Meinungsverschiedenheiten mit der Clubführung gegeben haben.

De-Zerbi-Debüt in Sunderland

Der italienische Coach wird am 12. April beim Tabellen-Elften AFC Sunderland sein Debüt an der Seitenlinie geben. Danach empfängt Tottenham De Zerbis Ex-Club Brighton. In den verbleibenden sieben Ligaspielen warten außerdem schwere Spiele gegen Aston Villa, Chelsea und den FC Everton.