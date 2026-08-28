Zwei Spiele, vier Gegentore, kein Sieg: Die Auftaktbilanz von Paris Saint-Germain in der französischen Liga ist schwach. Zumindest verhinderte der Titelverteidiger spät einen kompletten Fehlstart.

Lille (dpa) – Der französische Meister Paris Saint-Germain wartet auch nach dem zweiten Spieltag der Ligue 1 auf den ersten Saisonsieg. Durch zwei Tore in der Nachspielzeit verhinderte das Starensemble bei OSC Lille aber zumindest die erste Niederlage. Vitinha (90.+1 Minute) und Marquinhos (90.+5) bewahrten PSG vor einem kompletten Fehlstart in der Liga. Schon zum Auftakt gegen Stade Rennes war PSG vergangene Woche nicht über ein 2:2 hinaus gekommen.

Lille war nach zwei Vorlagen von Ex-Weltmeister Olivier Giroud 2:0 in Führung gegangen: Erst für Hakon Haraldsson (22. Minute), dann für Dilane Bakwa (84.), der für Kylian Mbappés Bruder Ethan Mbappé eingewechselt worden war.

PSG-Neuzugang Ferran Torres, der nach seinem Siegtor im WM-Finale vom FC Barcelona nach Frankreich kam, wurde nach 72 Minuten ausgewechselt. Ein Distanzschuss von Vitinha und ein Kopfball von Marquinhos retteten Paris aber einen Punkt.