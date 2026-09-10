Der Deutsche Fußball-Bund hat die Paarungen der zweiten Runde des DFB-Pokals terminiert. Zwei Partien werden im Free-TV gezeigt, drei Bundesliga-Duelle gibt es nur bei Sky.

Frankfurt/Main (dpa) – Der Deutsche Fußball-Bund (DFB) hat die 16 Partien der zweiten Runde des DFB-Pokals zeitgenau terminiert. Bemerkenswert: Eines der beiden Live-Spiele im Free-TV wird das ungleiche Duell zwischen dem Pokalsieger FC Bayern München und dem Zweitligisten FC Magdeburg sein, das für den Mittwochabend, 28. Oktober, angesetzt ist (20.45 Uhr/ARD und Sky).

Eröffnet wird die zweite Runde am Dienstag, 27. Oktober, mit vier Partien um 18 Uhr. Den Auftakt machen unter anderem der Hamburger SV und Eintracht Frankfurt, die im Bundesliga-Duell im Volksparkstadion aufeinandertreffen. Am Dienstagabend empfängt dann Borussia Dortmund den SV Werder Bremen im Kampf um den Einzug ins Achtelfinale. Die Highlight-Partie der beiden Traditionsvereine wird im Free-TV (20.45 Uhr/ZDF und Sky) übertragen, wie der DFB mitteilte. In den späten Spielen am Dienstag kommt es auch zum Bundesliga-Duell zwischen dem 1. FC Köln und Union Berlin.

Der Außenseiter SSV Jeddeloh II aus der Regionalliga Nord empfängt Hertha BSC dann am Mittwoch in einer der vier frühen Paarungen um 18 Uhr, darunter auch das Bundesliga-Duell zwischen dem SC Paderborn und dem VfB Stuttgart. Alle 16 Partien der zweiten Runde werden beim Bezahlsender Sky übertragen.