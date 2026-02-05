Beim 3:0 in Kiel ragt Stuttgarts Deniz Undav heraus. Der Angreifer befindet sich in einer Kategorie auf Augehöhe mit internationalen Topstars. Mit denen würde er sich bei der WM gern messen.

Kiel (dpa) – Deniz Undav begeistert beim VfB Stuttgart – und reagierte gewohnt humorvoll auf eine verblüffende Statistik. «Sieht überragend aus, mach mal einen Screenshot», sagte der 29-Jährige schmunzelnd bei Sky. Mit nun 22 Scorer-Punkten hat der Angreifer momentan nur Fußball-Superstar Kylian Mbappé (23) vor sich, wenn es um die Torbeteiligungen seit Anfang November in den besten fünf europäischen Ligen geht.

Mit einem Treffer und einer Vorlage beim 3:0 (0:0) des Titelverteidigers im Viertelfinale des DFB-Pokals bei Zweitligist Holstein Kiel unterstrich der sechsmalige deutsche Nationalspieler seine starke Form.

Als er im Interview auf die internationale Statistik angesprochen wurde, bezeichnete es Undav als Ehre, im Kreis der Ausnahmespieler dabei zu sein. Und zeigte sich auch demütig. «Wir reden über einen der besten Spieler auf der Welt», sagte er über Mbappé. «Mein Ziel ist, einfach nur weiterzumachen.»

In der WM-Qualifikation mit der deutschen Nationalmannschaft spielte er keine Rolle. Nun bewirbt sich der Stuttgarter kräftig für eine Teilnahme mit der Auswahl des Deutschen Fußball-Bundes bei der WM im Sommer. Spätestens nach seinem nächsten starken Auftritt kommt Bundestrainer Julian Nagelsmann bald nicht mehr an dem Knipser vorbei, der in dieser Saison in der Meisterschaft, dem Pokal und dem Europapokal insgesamt 15 Treffer erzielte.

Undav über WM: «Das ist das Ziel»

Angesprochen auf eine mögliche WM-Teilnahme, sagte der Angreifer: «Das ist das Ziel. Ich gebe mein Bestes.» Ihm komme es gelegen, dass er sich beim VfB in drei Wettbewerben präsentieren könne. «Einfach Gas geben, Spaß haben und dann hoffentlich bei der WM dabei sein», fügte er hinzu.

Undav hat maßgeblichen Anteil an der Erfolgsserie des VfB. In ihren acht bisherigen Pflichtspielen im neuen Jahr siegten die Schwaben sechsmal, holten ein Remis und unterlagen nur der AS Rom in der Europa League. Bei der Niederlage in Rom hatte Undav Chancen liegengelassen.

Am Samstag (15.30 Uhr/Sky) geht die bislang sehr erfolgreiche Saison-Reise des schwäbischen Champions-League-Kandidaten beim FC St. Pauli im Norden weiter. Doch ein Kurz-Trainingslager im Norden war nicht vorgesehen. Für Undav und seine Teamkollegen ging es nachts noch mit dem Flugzeug nach Stuttgart zurück.

Wohlgemuth über Kiel-Spiel: Ergebnis zu hoch ausgefallen

VfB-Sportvorstand Fabian Wohlgemuth, der zu seinem früheren Arbeitgeber zurückgekehrt war, hatte schon vorher ein kompliziertes Spiel erwartet. «Das Ergebnis ist dann auch ein bis anderthalb Tore zu hoch ausgefallen», gestand er. Doch das Weiterkommen sei verdient gewesen.

Der VfB gewann im eiskalten Norden das vierte Pflichtspiel nacheinander und zog zum dritten Mal innerhalb von vier Spielzeiten unter der Regie von Sebastian Hoeneß in das Halbfinale ein. Die eisigen Bedingungen sorgten für einen etwas erstarrten VfB, der sich aber nach und nach immer besser in der Partie zurechtfand. «Es war ein hartes Spiel, wir wussten, was auf uns zukommt bei der Kälte», sagte Undav im ZDF.

VfB auf Auslosung gespannt

Nun blickt der VfB gespannt auf die Auslosung der Halbfinalspiele, die am 21. und 22. April ausgetragen werden. Am 22. Februar werden im Fußballmuseum in Dortmund die Ansetzungen der verbliebenen vier Mannschaften ermittelt. Ein möglicher Gegner steht in Leverkusen schon fest.

In der kommenden Woche treffen am Dienstag Hertha BSC und der SC Freiburg aufeinander. Einen Tag später duellieren sich die Bundesliga-Topteams FC Bayern München und RB Leipzig (jeweils 20.45 Uhr).