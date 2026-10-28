Bayern-Trainer Vincent Kompany hat gesundheitliche Probleme und war zuletzt im Krankenhaus. Das hat er inzwischen wieder verlassen, sein Chef Max Eberl spricht von einer Hirnhautreizung. Was ist das?

München (dpa) – Bayerns Cheftrainer Vincent Kompany hat nach seinem Zusammenbruch das Krankenhaus verlassen können und erholt sich nun zu Hause. Der Belgier ist nach Angaben von Sportvorstand Max Eberl an einer Hirnhautreizung erkrankt. Der medizinische Fachbegriff Meningismus bezeichnet entsprechende Zeichen einer Reizung der Hirnhäute. Er ist nicht mit einer Meningitis gleichzusetzen, bei der die Hirnhäute entzündet sind.

Eine Hirnhautreizung kann sich unter anderem durch Kopfschmerzen und eine schmerzhafte Steifigkeit des Nackens bemerkbar machen. Betroffenen fällt es dann schwer, den Kopf nach vorne zu beugen und das Kinn zur Brust zu führen. Meningismus ist keine eigenständige Diagnose, sondern ein klinischer Befund, der verschiedene Ursachen haben kann. Dazu gehören Entzündungen der Hirnhäute, aber auch Blutungen im Kopf. Deshalb muss eine neu auftretende Hirnhautreizung dringend medizinisch abgeklärt werden.