Auf so eine Idee muss man erst einmal kommen: Unbekannte sabotieren im Stadion an der Hafenstraße die Gäste-Eingänge. Das Problem kann rechtzeitig behoben werden.

Essen (dpa) – Die Gästefans von RB Leipzig sind beim DFB-Pokalspiel in Essen offenbar nicht willkommen: Unbekannte haben im Stadion an der Hafenstraße bei einer kuriosen Aktion ein Eingangstor zum Gästebereich zubetoniert. Die «Umbaumaßnahme» vor der Partie des Drittligisten gegen den Bundesliga-Club (18.00 Uhr, Sky) wurde heute Morgen entdeckt und beseitigt, wie der Verein mitteilte. Zuerst hatte die «WAZ» berichtet.

«Es war ein Ärgernis von kurzer Dauer», sagte Rot-Weiss-Pressesprecher Henrik Lerch. Innerhalb von zwei Stunden sei alles behoben worden. Eine Holzeinfassung, die beide Eingangstore miteinander verband, war mit Beton befüllt worden. Dadurch ließen sich die Tore nicht mehr öffnen. Mitarbeiter des Stadionbetreibers und des Vereins mussten mit Hacken anrücken, um das Ärgernis zu entfernen. Die Identität der Täter ist nicht bekannt.

Die Fans könnten nun wieder normal auf ihre Plätze kommen, hieß es vom Verein. Ins Stadion an der Hafenstraße passen rund 20.000 Zuschauer. Etwa 550 Fans werden die Sachsen begleiten. Im August 2024 war Leipzig bereits Gast in Essen. Damals siegte RB in der ersten Pokalrunde mit 4:1.