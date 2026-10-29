Wird Harry Kane nach dem Gewinn des Ballon d'Or zum Ritter geschlagen? Nach Bayerns Pokalsieg gegen Magdeburg spricht der Torjäger über diese Ehre, das Duell seiner Söhne und ein goldenes Schnitzel.

München (dpa) – Harry Kane darf nach dem Gewinn des Ballon d'Or darauf hoffen, in England zum Ritter geschlagen zu werden. «Ich würde es sicher nicht ablehnen, das steht fest», sagte der Torjäger des FC Bayern nach dem 6:1 im DFB-Pokal gegen den 1. FC Magdeburg.

Er sei dankbar für die «überwältigende Unterstützung» in seiner Heimat und auch in Deutschland. In England wurden von ehemaligen Fußballgrößen und aus der Politik Rufe laut, dass der Stürmerstar zum Ritter geschlagen werden solle.

Das fände Kane merkwürdig

«Wenn es klappt, wäre das unglaublich und etwas, worauf ich wirklich sehr stolz wäre. Aber ich möchte mich nicht zu sehr hinreißen lassen», sagte Kane. Danach müsste man ihn mit «Sir» anreden, worüber der Kapitän der englischen Nationalmannschaft schmunzelte. «Das klingt zwar gut. Aber ich fände es merkwürdig, wenn mich alle mit Sir ansprechen würden», sagte der 33-Jährige. «Also bleiben wir vorerst einfach bei Harry.»

Beim Zweitrunden-Erfolg gegen Zweitligist Magdeburg und vor dem Ligagipfel an diesem Samstagabend gegen Borussia Dortmund durfte sich der Torjäger nach stressigen Tagen als Zuschauer ausruhen. «Ich habe nicht zu heftig gefeiert», sagte Kane. Er hätte spielen können, wenn es nötig gewesen wäre.

Aber von Trainerseite sei schon vorher eine Pause ins Spiel gebracht worden. «Harry hat viele Minuten gespielt», sagte Interimschef Aaron Danks. Man sei froh, dass man ihm in einer wichtigen Phase eine Ruhepause gönnen konnte.

Goldenes Schnitzel für Kane

«Es kommt mir vor, als wäre das Spiel gegen Freiburg vor sechs Wochen gewesen», sagte Kane über die Partie vom vergangenen Sonntag. «Es waren wirklich turbulente 48 Stunden.» Kane ist der erste Bundesliga-Profi seit Matthias Sammer 1996 und der erste Engländer seit Michael Owen 2001, der den Ballon d'Or für den besten Fußballer der Welt gewinnt.

Anlässlich der Ehrung gab es für den Bundesliga-Torschützenkönig wie sonst nach Toren ein Schnitzel von einem Wirt in seiner Nähe. Diesmal soll es laut Medien mit Blattgold überzogen gewesen sein. Er habe es noch nicht gegessen, da er vor dem Spiel bestimmte Essens-Routinen habe, sagte Kane.

Neuer Vertrag? Bayern «in der Detailarbeit»

Den goldenen Ball nahm er anlässlich des Spiels im DFB-Pokal nicht mit ins Stadion. Der sei zu Hause, sagte Kane. Er verriet ein Trophäen-Geheimnis. Noch sei seine Familie in London. Aber nach der Rückkehr würden seine Söhne darum spielen, wer den Pokal in die Höhe stemmen dürfe. «Da er ziemlich schwer ist, muss ich diesmal vielleicht ein Auge auf sie haben», sagte Kane.

Ein Update zu seinem am Saisonende auslaufenden Vertrag gab es in der Nacht zum Donnerstag nicht. Laut Vorstandschef Jan-Christian Dreesen ist man «in der Detailarbeit». Der Vollzug lässt wohl nicht mehr lange auf sich warten.