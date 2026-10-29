Vincent Kompany ist nach seinem Zusammenbruch aus der Klinik raus und zurück bei der Familie. Ballon-d'Or-Gewinner Harry Kane gibt dem Trainer vor dem BVB-Gipfel einen Rat - und ein Versprechen.

München (dpa) - Mit leuchtenden Augen plauderte Harry Kane erheitert über Ritter-Ehren, den Wettstreit seiner Jungs um den Ballon d'Or und ein goldenes Schnitzel. Als es um die «tolle Neuigkeit» des aus dem Krankenhaus entlassenen Bayern-Trainers Vincent Kompany ging, mahnte der Weltfußballer mit ernsteren Worten zur Besonnenheit.

«Jetzt, wo er aus dem Krankenhaus raus ist, wird es noch schwieriger werden, ihn zur Ruhe zu bringen. Er wird es kaum erwarten können, so schnell wie möglich wieder bei uns zu sein», sagte Kane nach Tagen mit großen Münchner Sorgen. «Es ist trotzdem wichtig, dass er sich die Zeit nimmt, die er braucht. In der Zwischenzeit machen wir einfach weiter wie bisher.» Den nächsten Sieg planen Kane & Co. im Bundesliga-Gipfel am Samstag (18.30 Uhr) gegen Borussia Dortmund.

Zentrale Botschaft: Kompany soll erst ganz gesund werden

Am Tag bester Bayern-Botschaften war die von Sportvorstand Max Eberl zu Kompanys beendetem Klinikaufenthalt die erfreulichste. «Das wichtigste und schönste Zeichen ist, dass er aus dem Krankenhaus raus ist», sagte Eberl nach dem 6:1 gegen den 1. FC Magdeburg und dem Einzug ins Pokal-Achtelfinale. «Die Diagnose ist Hirnhautreizung. Es freut uns extrem, dass er jetzt zu Hause ist, dass man weiß, was es ist und dass man jetzt therapieren kann.»

Die zentrale Botschaft: Kompany soll erst dann wieder auf dem Platz stehen, wenn er ganz gesund ist. «Er soll sich die Zeit nehmen, die er braucht», sagte Co-Trainer Aaron Danks, der den Chefcoach erneut vertrat.

Rückkehr nach Länderspielpause als guter Termin?

Eberl bremste energisch bei der Frage nach dem Zeitpunkt einer Kompany-Rückkehr. Das sei «ein Stück weit die Perversität», die es im Fußball-Business gebe. «Jetzt ist er gerade aus dem Krankenhaus raus. Der Vorfall ist jetzt fünf Tage her. Und jetzt wird schon gefragt, wann ist er wieder da?» Nach den Spielen gegen Dortmund, bei Atlético Madrid und in Mainz könnte das Heimspiel gegen den 1. FC Köln nach der Länderspielpause in drei Wochen vielleicht ein guter Zeitpunkt sein.

Der Vermutung, dass Kompanys Zusammenbruch Folge einer zu großen Belastung von Trainern im Profi-Fußball sei, widersprach Eberl. Aber Lehren werde der 40 Jahre alte Coach vermutlich doch ziehen. «Vielleicht den einen Kaffee weniger, vielleicht den einen Nachmittag mehr frei», sagte der 53 Jahre alte Sportvorstand. «Vinnie» sei ein «großartiger» Mensch und Vollprofi. «Das lässt einen nicht kalt.»

«Wir gewinnen auch für unseren Coach»

Die Stars bekamen die gute Kompany-Kunde laut Verteidiger Jonathan Tah nach dem Magdeburg-Match in der Kabine mitgeteilt. «Ich würde lügen, wenn ich sagen würde, dass uns das nicht beeinflusst», sagte der Nationalspieler Tah zur Erkrankung des Trainers oder dem Trauerfall von Teamkollege Joshua Kimmich. DFB-Kollege Nathaniel Brown betonte: «Wir gewinnen auch für unseren Coach.» Und bestimmt auch für Mittelfeldchef Kimmich.

Der Nationalmannschaftskapitän könnte nach dem Todesfall im engsten Familienkreis im deutschen Clásico zurückkehren. «Es ist keine einfache Zeit für ihn», sagte Eberl. Der Sportvorstand sprach von einer Phase im Profi-Geschäft, wie er sie «noch nicht in der Art erlebt» habe. «Dass man so große Themen neben dem Fußball hat, wo es wirklich um Gesundheit geht, wo es um den Tod eines Familienvaters geht. Das sind Themen, die belasten, die schwer sind», sagte der 53-Jährige.

Goldenes Schnitzel für Kane

Eine Zeit, die auch bei Kane als vierfachem Vater eine gewisse Ambivalenz hervorrufen dürfte. Doch trotz Sorgen um Kompany und Kimmich konnte der 33-Jährige eine «verrückte Woche» mit der «unglaublichen» Ballon-d'Or-Nacht als Höhepunkt ausgiebig genießen. In seiner Heimat wird seitdem kräftig von ehemaligen Fußballgrößen oder Politikern dafür getrommelt, dass Kane in England zum Ritter geschlagen werden soll.

«Ich würde es sicher nicht ablehnen», sagte der Torjäger. Also bald dann Sir Harry Kane? «Das klingt zwar gut. Aber ich fände es merkwürdig, wenn mich alle mit Sir ansprechen würden», sagte der bodenständige Star. «Also bleiben wir vorerst einfach bei Harry.» Ein golden verziertes Schnitzel, das Kane laut Medien nach dem Gewinn des Ballon d'Or von einem Wirt aus Baierbrunn geschenkt bekommen haben soll, hat er noch nicht gegessen. Er sehe es mehr als Trophäe und nicht als Lebensmittel, sagte der Profi.

Trophäen-Duell der Jungs

Glanzvoll wird es am Samstag auch in der Allianz Arena zugehen. Dann wird sich Kane mit dem goldenen Ball ausgiebig von den Fans bejubeln lassen. «Er wird brennen, um zu zeigen, dass er berechtigt Weltfußballer geworden ist», prognostizierte Eberl zum BVB-Gipfel. Ein Update zu Kanes am Saisonende auslaufenden Vertrag gab es in der Nacht nicht. Laut Vorstandschef Jan-Christian Dreesen ist man «in der Detailarbeit».

Kane, der gegen Magdeburg entspannt von der Bank aus zuschaute, freut sich ausgeruht auf «ein großes Spiel» gegen den punktgleichen Tabellenzweiten. «Das ist für uns in der Bundesliga normalerweise das wichtigste Spiel der Saison», sagte der Torjäger, der noch mit einer kleinen Episode aus dem Familienleben erheiterte.

Im Hause Kane spielen seine kleinen Jungs demnach gerne darum, wer die vielen Trophäen in die Höhe heben darf. Beim Ballon d'Or muss der Papa aufpassen: «Da er ziemlich schwer ist, muss ich diesmal vielleicht ein Auge auf sie haben.»