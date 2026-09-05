Die Bayern-Legende lost die 2. Pokal-Runde aus - und macht es seinem Ex-Club nicht schwer: Der Rekordmeister empfängt einen Zweitligisten. Es kommt zu vier direkten Bundesliga-Duellen.

Dortmund (dpa) – Bastian Schweinsteiger hat dem FC Bayern für die 2. Runde des DFB-Pokals eine lösbare Aufgabe beschert. Die Bayern-Legende zog seinem langjährigen Club ein Heimspiel gegen den Fußball-Zweitligisten 1. FC Magdeburg.

Es hätte deutlich schlimmer kommen können: Denn erstmals seit der Saison 2008/09 hatten alle 18 Bundesligisten den Pokal-Auftakt schadlos überstanden, sodass bei der Auslosung im Deutschen Fußballmuseum in Dortmund mit einigen direkten Duellen zu rechnen war.

Folglich gibt es in der 2. Pokal-Runde, die am 27. und 28. Oktober stattfindet, auch attraktive Paarungen: Borussia Dortmund empfängt Werder Bremen, Eintracht Frankfurt tritt beim Hamburger SV an. In weiteren Bundesliga-Duellen spielen der 1. FC Köln und Union Berlin sowie der SC Paderborn und der VfB Stuttgart gegeneinander.

Der einzige verbliebene Regionalligist SSV Jeddeloh II trifft in der 2. Runde auf Zweitligist Hertha BSC Berlin.