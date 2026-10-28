Vor dem Clásico gegen Dortmund erfüllt der FC Bayern seine Pokal-Pflicht gegen Magdeburg. Beim 5:1 wird es am Ende deutlich. Der Torjäger wird geschont, eine gute Nachricht gibt es zum Cheftrainer.

München (dpa) - Eingepackt in eine warme weiße Jacke betrat Harry Kane den Rasen erst nach Abpfiff. Zwei Tage nach der Auszeichnung mit dem Ballon d'Or als weltbester Fußballer hat der Bayern-Torjäger seinen Kollegen entspannt von der Bank beim Torfest in der zweiten DFB-Pokalrunde zuschauen können. Ein 6:1 (2:1) gegen Zweitligist 1. FC Magdeburg und die frohe Kunde der Entlassung von Trainer Vincent Kompany aus dem Krankenhaus machten die Münchner froh.

«Unfassbar - Harry hat es sich brutal verdient. Jeder saß zu Hause und hat geschrien wie ein kleines Kind, weil er einfach ein super Typ ist», sagte Mittelfeldspieler Tom Bischof nach dem Achtelfinal-Einzug über den 33 Jahre alten Engländer. Die Torjäger-Dienste von Kane waren drei Tage vor dem Bundesliga-Topspiel gegen Borussia Dortmund nicht nötig. Kane durfte sich schonen für den deutschen Clásico.

«Was eine Maschinerie»

Die Offensiv-Asse Michael Olise (10./50. Minute), der Kane bei seinem zweiten Tor zum 3:1 auch als Elfmeterschütze ersetzte, sowie Ismael Saibari (21.) übernahmen zunächst das Toreschießen bei den Münchnern.

Alphonso Davies (70.), Nathaniel Brown (73.) und David Santos Daiber (90.+4) erhöhten noch. «Die hören einfach nicht auf. Was eine Maschinerie», sagte Magdeburgs Alexander Nollenberger in der ARD voller Anerkennung über den Gegner. Mateusz Zukowski hatte mit einem abgefälschten Schuss das 1:1 (15.) erzielt.

Als Kane kurz vor 20.00 Uhr zum Aufwärmen den Rasen der Arena betreten hatte, schritt er durch ein Spalier, das seine Teamkollegen ihm zu Ehren bildeten. Auf den Rängen brandete lautstarker Applaus der Zuschauer auf.

Beim Anpfiff wurde Englands Nationalmannschaftskapitän dann zur Randfigur, weil er nach seiner «unglaublichen, epischen Nacht», von der er vor Anpfiff sprach, eine Verschnaufpause von Aaron Danks bekam. Der Co-Trainer vertrat wie schon beim 3:1 in Freiburg Chefcoach Kompany am Spielfeldrand.

Kompany kann Krankenhaus verlassen

Eberl konnte im ARD-Interview Gutes über den 40 Jahre alten Belgier berichten. Kompany sei am Mittwoch aus dem Krankenhaus entlassen worden. «Das ist die größte und schönste Nachricht für uns alle», sagte Eberl.

Auch eine genaue Diagnose nach dem Zusammenbruch übermittelte Eberl: «Es ist eine Hirnhautreizung, die den Zwischenfall heraufbeschworen hat.» Bayerns Chefcoach soll sich nun zu Hause vollständig erholen und dann zurückkehren. «Es ist ein super Zeichen. Wir freuen uns sehr darüber, dass es ihm besser geht. Aber er braucht seine Zeit», sagte Stellvertreter Danks.

Olise und Saibari glänzen

Zu Kompanys Genesung dürfte beitragen, dass seine Mannschaft auch ohne ihn Siege liefert. Immer wenn die Münchner das Tempo anzogen und die Konzentration hochfuhren, hatten sie gegen Magdeburg alles im Griff. Die individuelle Klasse blitzte vor allem bei den Toren auf.

Beispielhaft dafür war das 1:0: Lennart Karl schickte Saibari mit einem tollen Pass in die Tiefe. Der Marokkaner legte quer auf Olise, der den Ball nur noch ins Tor schieben musste. Beim 2:1 war es umgekehrt. Olise bediente Saibari, der mit einem Lupfer über den Torwart vollendete. Kein Schussglück hatte Jungstar Karl, der viel versuchte, aber bei einem wuchtigen Abschluss seinen Meister in Magdeburgs Torwart Dominik Reimann fand (59.).

Atik verpasst beim Pfostenschuss das 2:2

Bei der Arbeit gegen den Ball fehlte den Münchnern allerdings bisweilen die nötige Schärfe. Aushilfs-Kapitän Jonathan Tah agierte zu zögerlich beim Gegentor. Und nach dem Pfostenschuss von Atik musste Torwart Urbig energisch gegen den nachsetzenden Bayern-Leihspieler Felipe Chavez klären.

Spätestens nach dem lässig verwandelten Elfmeter von Olise zum 3:1, vor dem der eingewechselte Davies gefoult wurde, war die Siegerfrage aber geklärt. Danks konnte munter wechseln - Kane wurde an diesem Abend nicht gebraucht.