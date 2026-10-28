Angeführt von seinem Jungstar liefert der 1. FC Köln gegen Union Berlin ein begeisterndes Offensiv-Spektakel und beruhigt damit die zuletzt brodelnde Fan-Seele. Das hilft vor allem dem Trainer.

Köln (dpa) – Saïd El Mala schickte nach der Pokal-Gala des 1. FC Köln gegen Union Berlin einen lieben Gruß an seinen Trainer René Wagner. «Mich hat es extrem gefreut für René. Ich glaube, das hat man auch bei ihm heute gesehen. Er hat uns super vorbereitet mit seinem Trainer-Team, und das ist die Belohnung dafür», sagte der Jungstar nach dem Einzug ins Achtelfinale des DFB-Pokals.

Beim 5:0 (1:0) im Duell mit dem Bundesligarivalen ballerten sich die Kölner aus der jüngsten Tor-Krise und sorgten damit für Euphorie bei den Fans, die zuletzt schon den Rauswurf des Trainers gefordert hatten. «Das war ein bisschen Crash-Kurs in Sachen 1. FC Köln. Man hat erlebt, was hier passieren kann, wenn Leute unzufrieden sind mit Ergebnissen und der Leistung, und was passieren kann, wenn wir den Fußball auf den Platz bekommen, den wir wollen», konstatierte Wagner.

Das Erfolgserlebnis verschafft dem 38 Jahre alten Fußball-Lehrer, dem die «Wagner-Raus»Rufe nach dem 0:0 gegen Schalke 04 am vergangenen Samstag nahegegangen waren, vorerst etwas Ruhe. «Es geht nicht um meine Gefühlslage, sondern um den Erfolg für den 1. FC Köln. Ich freue mich unheimlich, dass sich die Jungs belohnt haben. Das ist das Wichtigste. Deshalb habe ich jetzt ein euphorisches Gefühl», sagte Wagner.

El Mala überragt alle

Vor allem in der zweiten Halbzeit spielten sich die Rheinländer in einen Rausch. «Wir haben uns den Frust weggeschossen. Es fühlt sich geil an, zu Hause 5:0 gewonnen zu haben», sagte El Mala. Der Nationalspieler war mit zwei Treffern und einer Torvorbereitung der Mann des Abends.

Ob auf dem angestammten linken Flügel, im Zentrum oder wie vor dem 3:0 auf dem rechten Flügel – El Mala war überall auf dem Platz und von der Union-Abwehr nie zu stellen. «Ich fühle mich sehr wohl in meiner Rolle, weil mich die Gegner da weniger doppeln können. Dafür trainiere ich sehr hart und fleißig, auch mit Video. Das war heute eine kleine Belohnung dafür», sagte der 20-Jährige.

Für seine überragende Vorstellung gab es sogar vom Gegner Lob. «Er hat eine unfassbare Qualität», sagte Gäste-Kapitän Rani Khedira. Und Union-Trainer Mauro Lustrinelli räumte ein: «Man hat gesehen, dass ein Spieler wie El Mala den Unterschied machen kann.»

Sieg als Mutmacher

Der Matchwinner selbst gab sich bescheiden. «Wenn man zweimal trifft und ein Tor vorlegt, ist es natürlich ein schönes Spiel. Es macht Spaß, mit den anderen Jungs zu kicken. Wir haben uns in jeden Zweikampf reingehauen, waren griffig und haben die richtigen Räume bespielt», resümierte El Mala und richtete einen Dank an Wagner und dessen Trainer-Team: «Die machen super Matchpläne. Das hilft uns allen.»

Der Sieg soll den Kölnern als Mutmacher für die kommenden Aufgaben dienen. Schon am Sonntag kommt es an der Alten Försterei in der Bundesliga zu einem Wiedersehen mit den Berlinern, die auf Revanche sinnen. «Das wird ein völlig anderes Spiel», warnte Wagner.

Danach kommt es zum Nachbarschaftsduell mit Europa-League-Starter Bayer Leverkusen, ehe die Kölner nach der Länderspielpause zum Branchenprimus Bayern München reisen müssen. Angesichts des knüppelharten Programms war der Schulterschluss mit den zuletzt unzufriedenen Fans umso wichtiger.

«Die Stimmung ist ja sonst schon immer top, aber heute wurde das noch einmal übertroffen. Die Fans waren geisteskrank und haben alles herausgeschrien. Das war Gänsehaut pur. Ich habe es genossen», sagte El Mala. Mit ähnlichen Glücksgefühlen verließ Wagner die Arena: «Die Mannschaft hat ein Topspiel gemacht und sich endlich einmal belohnt für die harte Arbeit, die sie jede Woche verrichtet. Ich bin froh über den Sieg und den Einzug in die nächste Runde.»