Mit seinem Tor zum 5:2 setzte Leverkusens Lucas Vázquez den Schlusspunkt gegen Nürnberg. Anschließend kniete der Spanier auf dem Rasen nieder, senkte den Kopf und streckte den Zeigefinger gen Himmel.

Leverkusen (dpa) – Bayer Leverkusens Lucas Vázquez hat den Sieg seiner Mannschaft im DFB-Pokal und seinen Treffer den Opfern des verheerenden Zugunglücks in seiner spanischen Heimat gewidmet. «Für Euch! Dieser Sieg und dieses Tor sind den Opfern und ihren Familien gewidmet. Meine ganze Anteilnahme an diesem Tag, der uns Spanier so sehr schmerzt!», schrieb der 35-Jährige zu einem Foto auf seinem Instagram-Kanal.

Der Spanier hatte beim 5:2 gegen den 1. FC Nürnberg den Schlusspunkt gesetzt. Die anschließende Geste ist auf dem von ihm veröffentlichten Foto zu sehen: Der neunmalige spanische A-Nationalspieler und fünffache Champions-League-Sieger mit Real Madrid kniete auf dem Rasen nieder, senkte seinen Kopf und richtete den rechten Zeigefinger gen Himmel. Seinen Beitrag versah Vázquez mit einem schwarzen Herzen.

Am Mittwochmorgen waren in der zentralspanischen Region Kastilien-La Mancha südlich von Madrid zwei Hochgeschwindigkeitszüge auf gerader Strecke zusammengestoßen. Bei dem schweren Unglück kamen mindestens 68 Menschen ums Leben, mehr als 100 Verletzte mussten medizinisch versorgt werden. Ersten Erkenntnissen zufolge könnte offenbar menschliches Versagen zu dem Unglück geführt haben.