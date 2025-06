In der ersten Runde des DFB-Pokals werden vier Spiele im Free-TV übertragen. Neben den Partien der Supercup-Teilnehmer FC Bayern München und VfB Stuttgart gibt es zwei Traditionsduelle zu sehen.

Frankfurt/Main (dpa) – Das ZDF überträgt zum Auftakt des DFB-Pokals am 15. August (20.45 Uhr) die Partie des Pokalfinalisten und Zweitliga-Aufsteigers Arminia Bielefeld gegen den Bundesligisten Werder Bremen. Am 18. August (20.45 Uhr) sendet die ARD das Derby zwischen Rot-Weiss Essen und Borussia Dortmund, wie aus den Ansetzungen des Deutschen Fußball-Bundes hervorgeht. Alle 32 Partien der ersten Runde sind außerdem beim Pay-TV-Sender Sky zu sehen.

Die Spiele des VfB Stuttgart und des FC Bayern München finden aufgrund des Supercups am 16. August erst später statt. Titelverteidiger Stuttgart ist am 26. August (20.45 Uhr/ARD und Sky) beim Zweitligisten Eintracht Braunschweig zu Gast. Der deutsche Meister aus München tritt einen Tag später ebenfalls um 20.45 Uhr (ZDF und Sky) beim Drittligisten SV Wehen Wiesbaden an.