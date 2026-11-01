Fußball
DFB-Pokal: Bayern gegen Hertha – BVB zu Gast in Frankfurt
DFB-Pokal
Die Achtelfinal-Begegnungen des DFB-Pokals stehen fest.
Tom Weller. DPA

Bundesliga-Primus Bayern München hat im Pokal-Achtelfinale Heimrecht gegen Zweitliga-Spitzenreiter Hertha BSC. Borussia Dortmund muss bei Eintracht Frankfurt ran. In Leverkusen steigt ein Topspiel.

Lesezeit 1 Minute

Dortmund (dpa) – Rekord-Pokalsieger FC Bayern München trifft im Achtelfinale des DFB-Pokals zu Hause auf Zweitliga-Tabellenführer Hertha BSC. Das ergab die Auslosung im Deutschen Fußballmuseum in Dortmund durch den Frauen-Handball-Bundestrainer Markus Gaugisch.

Borussia Dortmund bekommt es auswärts mit Eintracht Frankfurt zu tun. «So richtig gefällt mir das nicht, was ihr da vorne veranstaltet», sagte Dortmunds Stadionsprecher Norbert Dickel in einer ersten Reaktion in der ARD.

Leverkusen gegen Leipzig

Bayer Leverkusen tritt im Duell zweier Europapokal-Teilnehmer gegen RB Leipzig an. Vorjahresfinalist VfB Stuttgart trifft zu Hause auf den Zweitligisten Dynamo Dresden. Borussia Mönchengladbach empfängt den SV Darmstadt, der 1. FC Kaiserslautern den SC Freiburg. Der VfL Bochum hat den FC Augsburg zu Gast, Holstein Kiel den 1. FC Köln. Das Achtelfinale findet am 1. und 2. Dezember statt.

Die Viertelfinal-Begegnungen steigen dann im Februar des kommenden Jahres, die beiden Halbfinal-Spiele im April. Das Finale im Berliner Olympiastadion findet am 29. Mai statt.

© dpa-infocom, dpa:261101-930-928492/1

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