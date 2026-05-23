Harry Kane macht Bayern München zum Double-Sieger: Die Münchener feiern durch drei Treffer des Stürmers den ersten DFB-Pokalsieg seit sechs Jahren.

Berlin (dpa) – Der FC Bayern München hat das DFB-Pokalfinale gegen den VfB Stuttgart gewonnen und das Double perfekt gemacht. Die Mannschaft von Trainer Vincent Kompany setzte sich im Finale im Berliner Olympiastadion dank des Dreifachtorschützen Harry Kane mit 3:0 (0:0) durch. Für den FC Bayern ist es der erste DFB-Pokalsieg seit sechs Jahren und der 21. Pokalerfolg in der Vereinshistorie.

Nach einer ausgeglichenen Partie in der ersten Halbzeit brachte Stürmer Kane (55. Minute) die Münchener vor 74.036 Zuschauern im ausverkauften Olympiastadion per Kopf in Führung. Mit dem 1:0 im Rücken entwickelte sich der FC Bayern immer mehr zum dominanten Team. Nach einer Großchance von Konrad Laimer (61.) sorgte Kane (80.) mit seinem zweiten Treffer dann für die vorzeitige Entscheidung. In der Nachspielzeit setzte Kane (90+2.) dann durch einen Elfmeter den Deckel auf das Spiel.