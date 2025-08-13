Die erste Runde im DFB-Pokal steht an. Ein Weiterkommen ist für die 64 Fußballclubs finanziell lukrativer als im Vorjahr.

Frankfurt/Main (dpa) – Der Deutsche Fußball-Bund hat die Pokalprämien der Männer leicht erhöht. Insgesamt liegen in dieser Saison laut Verbandsangaben 75 Millionen Euro im Topf – und damit 800.000 Euro mehr als im Vorjahr. Jeder der 64 Erstrunden-Teilnehmer erhält automatisch 211.886 Euro (Vorjahr: 209.453 Euro). Wie zuletzt gibt es für den Sieg im Endspiel 4,32 Millionen Euro, der Finalverlierer darf sich mit 2,88 Millionen trösten. Das Finale findet am 23. Mai 2026 im Berliner Olympiastadion statt.

Bis zum Halbfinale werden die Prämien pro Runde verdoppelt. Demnach gibt es für den Einzug in die zweite Runde 423.772 Euro (statt zuletzt 418.906 Euro), für das Achtelfinale 847.544 Euro (zuvor 837.813 Euro), für das Viertelfinale 1,7 Millionen Euro (zuvor 1,68 Millionen) und für den Einzug ins Halbfinale 3,39 Millionen (zuvor 3,35 Millionen).

Nach dem Erstrunden-Auftakt an diesem Freitag geht es mit der 2. Runde am 28. und 29. Oktober weiter. Die Achtelfinal-Partien finden am 2. und 3. Dezember statt, das Viertelfinale am 3. und 4. Februar sowie am 10. und 11. Februar 2026. Am 21. und 22. April 2026 steigen die Halbfinal-Partien.