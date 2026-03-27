Der frühere Schalke-Coach Fred Rutten übernahm im Februar überraschend das Nationalteam von Curacao von seinem Landsmann Dick Advocaat. Der Start mit dem deutschen WM-Gegner verlief nicht optimal.

Sydney (dpa) – Der deutsche WM-Gegner Curacao hat unter seinem neuen Trainer Fred Rutten einen Fehlstart erlebt. Die Fußball-Nationalmannschaft der Karibikinsel verlor in Sydney 0:2 (0:1) gegen China. Wei Shihao (45.+2) und Zhang Yuning (59.) erzielten die Tore in dem Spiel im Accor-Stadion, in dem Curacao aus seinem deutlich höheren Ballbesitz zu wenig machte.

Vor der WM trifft Curacao am Dienstag auf Australien. Zudem sind Spiele in Schottland am 30. Mai sowie gegen Aruba am 6. Juni geplant. Curacao ist am 14. Juni der Auftaktgegner der deutschen Mannschaft in der Gruppe E. Weitere Gegner bei der WM-Premiere sind Ecuador (20. Juni) und die Elfenbeinküste (25. Juni).

Drei Profis fehlen

Der frühere Schalke-Coach Rutten war im Februar für seinen niederländischen Landsmann Dick Advocaat ins Amt gerückt. Advocaat hatte Curacao erstmals zu einer Weltmeisterschaft geführt, trat aufgrund von gesundheitlichen Problemen seiner Tochter jedoch zurück. «Ich habe immer gesagt, dass die Familie vor dem Fußball kommt. Dass wir uns als das jemals kleinste Land für die WM qualifiziert haben, ist eines der Highlights meiner Karriere», hatte der frühere Gladbach-Trainer gesagt.

Rutten, von 2006 bis 2008 Trainer des FC Schalke 04, muss bei dem Australien-Trip auf drei Spieler verzichten. Armando Obispo und Deveron Fonville fallen wegen kleinerer Verletzungen aus. Warum der frühere Hoffenheim- und Bochum-Profi Jürgen Locadia fehlt, ist nicht bekannt.