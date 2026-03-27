Die Nationalmannschaft von Ecuador trifft bei der WM aufs DFB-Team, zum Jahresauftakt gibt's ein 1:1 gegen Marokko. Für die Südamerikaner trifft ein ehemaliger DFB-Nachwuchs-Nationalspieler.

Madrid (dpa) - Die deutsche WM-Gruppengegner Ecuador hat sein erstes Testspiel in diesem Jahr gegen Marokko mit einem 1:1 (0:0)-Unentschieden beendet. Für Ecuador traf dabei ein ehemaliger deutscher Nachwuchs-Nationalspieler. Der in Hamburg geborene John Yeboah, der auch unter anderem für den VfL Wolfsburg und den MSV Duisburg aktiv gewesen ist, brachte Ecuador in der 48. Minute in Führung.

Neil El Aynaoui traf in der 88. Minute für das kürzlich nachträglich zum Afrika-Cup-Sieger erklärte Team aus Marokko zum 1:1. Ecuador bestreitet am Dienstag noch ein Testspiel gegen die Niederlande.

Das Spiel gegen Ecuador wird für die DFB-Auswahl bei der Weltmeisterschaft das letzte Vorrundenspiel sein, am 25. Juni geht es in East Rutherford, USA, um den Einzug in die K.o.-Runde.

Gruppengegner Curacao verliert

Deutschlands WM-Auftaktgegner Curacao hatte einige Stunden zuvor unter seinem neuen Trainer Fred Rutten in Sydney 0:2 gegen China verloren.