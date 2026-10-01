Griechenland bleibt in der deutschen Nations-League-Gruppe ungeschlagen. Im Duell mit den Niederlanden geben die Südeuropäer aber ein 2:0 aus der Hand.

Thessaloniki (dpa) – Deutschland-Bezwinger Griechenland hat die Tabellenführung am dritten Spieltag der Nations League verteidigt. Die Griechen trennten sich in der deutschen Gruppe zu Hause von den Niederlanden mit einem 2:2 (2:0) und bleiben damit weiter ungeschlagen. Zuvor hatten sich die Südeuropäer überraschend gegen Deutschland (1:0) und zuvor gegen Serbien (2:1) durchgesetzt.

Nach einem zurückgenommenen Abseitstreffer der Griechen (13. Minute) traf Fotis Ioannidis zum 1:0 (23.). In der Nachspielzeit der ersten Hälfte erhöhte der für den Ex-Düsseldorfer Christos Tzolis eingewechselte Georgios Masouras auf 2:0 (45.+2). Vorausgegangen war ein Fehlpass des Niederländers Ruben van Bommel.

Nach dem Seitenwechsel drückten die Niederländer auf den Anschluss. Nach einer Ecke traf Kapitän Virgil van Dijk zum 2:1 (59.). Der eingewechselte Tijjani Reijnders rettete Oranje mit seinem Treffer in der 89. Minute zumindest noch einen Zähler.