Deutscher WM-Gegner Ecuador besiegt Saudi-Arabien
Der deutsche WM-Gruppengegner Ecuador hat einen Testspielsieg gefeiert.
Wenige Tage vor dem Auftakt der Fußball-Weltmeisterschaft feiert der deutsche Gruppengegner einen Testspielsieg - auch ohne zwei Verteidiger aus dem Champions-League-Finale.

Harrison (dpa) – Der deutsche WM-Gruppengegner Ecuador hat wenige Tage vor Beginn der Fußball-Weltmeisterschaft einen Testspielsieg gefeiert. Die Auswahl von Trainer Sebastián Beccacece gewann gegen Saudi-Arabien mit 2:1 (1:0) – und musste dabei ohne die Abwehrspieler Willian Pacho und Piero Hincapié auskommen, die am Samstagabend im Champions-League-Finale mit Paris Saint-Germain und dem FC Arsenal im Einsatz waren.

Ausgetragen wurde die Partie in der Red Bull Arena in Harrison im US-Bundesstaat New Jersey. Für Ecuador trafen Jackson Porozo (35. Minute) und Anthony Valencia (51.). Saudi-Arabien verkürzte durch Sultan Mandash kurz vor Schluss (87.).

Für die Südamerikaner war es der vorletzte Härtetest vor der WM. In der Vorrundengruppe E trifft die Mannschaft auf die Elfenbeinküste, Curaçao und Deutschland. Saudi-Arabien startet in Gruppe H gegen Uruguay und bekommt es anschließend mit Spanien und Kap Verde zu tun.

