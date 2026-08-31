Ein Doppelpack von Paris Brunner beschert der AS Monaco nicht nur den zweiten Sieg im zweiten Ligaspiel. Vor dem Duell mit PSG führt Monaco sogar die Tabelle an.

Monaco (dpa) – Über die Auszeichnung als «Spieler der Partie» durfte sich Paris Brunner auch noch freuen. Dank des deutschen ehemaligen U17-Welt- und Europameisters führt die AS Monaco mit zwei Siegen aus den ersten beiden Meisterschaftsspielen die Ligue 1 in Frankreich an. «Ich bin sehr zufrieden. Zwei Tore und wir haben gewonnen», sagte Brunner nach der Partie und zeigte stolz die Trophäe für den «Man of the Match»: «Das erste Mal.»

Beim 2:0 in im Fürstentum gegen Olympique Marseille erzielte der 20-Jährige beide Treffer. «Darunter ein Traumtor», betonte Mitspieler und Torwart Lukas Hradecky, der im Sommer 2025 von Bayer Leverkusen nach Monaco gewechselt war.

Brunner, einst bei Borussia Dortmund, hatte es ein Jahr früher 2024 zum Club an der Côte d'Azur gezogen, er wurde allerdings eine Spielzeit an Cercle Brugge in Belgien ausgeliehen. In der vergangenen Saison hatte Brunner sich in Monaco nicht durchsetzen können und gegen Ende auch noch unter einer Oberschenkelverletzung gelitten.

Nun aber scheint er in Bestform. Er hatte auch schon bei den beiden Siegen von Monaco in der Qualifikation zur Conference League gegen Gornik Zabrze je einmal getroffen.

Medien feiern Brunner

Auch die französischen Medien lobten den deutschen Mittelstürmer. «Monaco besiegt den OM dank der Entdeckung Paris Brunner und übernimmt die Tabellenführung in der Ligue 1», schrieb das Sportblatt «L'Équipe». Der Sender RMC Sport feierte Brunner als «Autoren eines wunderschönen Doppelpacks». Und sein eigener Club titelte: «Angeführt von einem glänzenden Brunner gewinnt die AS Monaco das Spitzenspiel gegen Marseille!» Im nächsten Meisterschaftsspiel kommt es nun zum Duell mit dem noch sieglosen Titelverteidiger Paris Saint-Germain.