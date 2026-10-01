Matthias Jaissle hat es im Fußball-Profigeschäft weit gebracht. Einen gesundheitlich schweren Schlag als Kind hat er gemeistert - und als Lehre fürs Leben genutzt.

Berlin (dpa) – Der deutsche Fußballtrainer Matthias Jaissle hat eine schwere Erkrankung im Kindesalter öffentlich gemacht. «Ich hatte mit fünf Jahren einen Tumor», sagte der Coach des englischen Premier-League-Clubs Newcastle United laut britischen Medien: «Hier in meinem Hals, deshalb konnte ich ihn nicht mehr bewegen.»

Der gebürtige Nürtinger überstand die Krankheit – und ging sogar gestärkt aus ihr hervor. «Das war eine Zeit, in der ich bereits viel über das Leben gelernt habe, wie wichtig es ist, gesund zu sein, und wie dankbar man sein kann, gesund zu sein und seinen Traum zu verwirklichen», sagte Jaissle. Allerdings sei damals nicht sofort wieder klar gewesen, «ob ich als Kind überhaupt noch Fußball spielen könnte».

Frühes Karriereende nach schwerer Verletzung

Jaissle (38) konnte schließlich weiter Fußball spielen und schaffte über die Jugendabteilung des VfB Stuttgart den Sprung zum Profiteam der TSG Hoffenheim. Doch im Alter von 20 Jahren wurde der damalige Verteidiger von einer schweren Knieverletzung gestoppt. Das frühe Karriereende folgte nur ein paar Jahre später.

Aber auch diese bittere Erfahrung habe ihn geprägt. «Jeder Rückschlag hat auch eine positive Seite», sagte Jaissle: «Wenn man diese Herausforderungen meistert, wird man stärker und widerstandsfähiger.»

Jaissle trainiert seit dieser Saison Newcastle. Das Team belegt mit acht Punkten aus fünf Spielen aktuell den neunten Tabellenplatz in der Premier League.