Dennis Schröder ist ein Erfolgsgarant für den zweiten Saisonsieg Charlottes in der NBA. Moritz Wagner muss weiter auf ersten Erfolg warten, Philadelphia bleibt auch ohne LeBron James ungeschlagen.

Charlotte (dpa) – Dennis Schröder hat den Charlotte Hornets zum zweiten Saisonsieg in der NBA verholfen. Beim 115:110 (66:58)-Heimerfolg der Hornets gegen die Miami Heat erzielte der deutsche Basketball-Welt- und Europameister 25 Punkte. Damit gelangen ihm seine meisten Zähler in einem Spiel der nordamerikanischen Liga seit Februar dieses Jahres.

Schröder drehte vor allem im zweiten Viertel auf und trug dort mit 13 Zählern zur 66:58-Halbzeitführung bei. Zudem sammelte der Spielmacher 6 Rebounds und 4 Assists. Der deutsche Nachwuchs-Guard Christian Anderson kam nur drei Minuten zum Einsatz, Hannes Steinbach spielte nicht.

«Ich bin vom Anfang bis zum Ende des Spiels stolz auf die Mannschaft», sagte Charlottes Cheftrainer Charles Lee. «Ich hatte mir gedacht, dass wir nach der Niederlage im letzten Spiel, als wir zu Hause ausgepfiffen wurden, viel über uns lernen würden.» Erst tags zuvor hatten die Hornets eine 81:128-Pleite gegen Atlanta kassiert.

Moritz Wagner wartet weiter auf ersten Sieg mit Brooklyn

Moritz Wagner muss hingegen noch auf seinen ersten Saisonsieg warten. Der Center verlor mit seinem neuen Team Brooklyn Nets bei den Cleveland Cavaliers mit 121:125 (54:68). Die Gäste lagen zu Beginn des vierten Viertels mit über 20 Zählern Differenz zurück, ihre Aufholjagd kam zu spät. Wagner kam von der Bank auf sechs Punkte und vier Rebounds.

Auch ohne den angeschlagenen Superstar LeBron James fuhren die Philadelphia 76ers ihren dritten Sieg im dritten Saisonspiel ein. Beim 127:116 (64:60)-Heimerfolg gegen die Milwaukee Bucks glänzte Joel Embiid mit einem sogenannten Triple-Double aus 28 Zählern, 11 Rebounds und 10 Assists, also zweistelligen Werten in drei Kategorien. Der 41-jährige James pausierte aufgrund von Rückenschmerzen.