Rijeka (dpa) – Nach dem historischen 0:7 in der Nations League gegen England hat sich Kroatiens Fußball-Nationaltrainer Slaven Bilic geschockt gezeigt. «Es ist schwer, nach so einem Abend noch etwas zu sagen. Es ist die größte Niederlage überhaupt», sagte der 58-Jährige nach dem Debakel von Rijeka. Nie zuvor hatte eine kroatische Mannschaft ein Länderspiel derart deutlich verloren. Bislang war ein 0:6 in Spanien im September 2018 das unrühmliche Rekordspiel in der Verbandsgeschichte gewesen.

Bilic betonte, dass seine Mannschaft gut trainiert habe. «Damit hatten wir nie gerechnet. Alles sah gut aus, aber dann – nennen wir es einen schlechten Tag, einen Totalausfall? Es ist sinnlos, ein 0:7 zu analysieren, aber wir müssen trotzdem die Gründe dafür finden», sagte der frühere Profi des Karlsruher SC.

Bilic nach wenigen Spielen bereits unter Druck

Für den Nachfolger von Erfolgstrainer Zlatko Dalic, der nach der WM zurückgetreten war, ist es nach wenigen Monaten im Amt bereits ein schmerzhafter Nackenschlag. Schon vier Tage zuvor hatten die Kroaten bei Weltmeister Spanien mit 1:4 verloren. Das Spiel gegen England war aber nicht nur aufgrund des Ergebnisses, sondern vor allem aufgrund der Art und Weise ein Tiefpunkt. Wird es für Bilic womöglich bald eng?

«Es ist klar, dass die Verantwortung bei mir liegt. Ich bin der Trainer, es ist meine Nationalmannschaft. Natürlich werden wir das analysieren, natürlich werden wir es beobachten», sagte er. Die Qualität der Engländer sei keine Entschuldigung. «Ich glaube nicht, dass England Estland zu diesem Zeitpunkt mit 7:0 geschlagen hätte. Das ist für Kroatien inakzeptabel», stellte er klar.

Ähnlich äußerte sich Nationalspieler Franjo Ivanovic. «Seit ich in der Nationalmannschaft bin, habe ich Kroatien in all den Spielen, die ich gesehen habe, noch nie so erlebt. Ein wirklich schlechter Tag für alle, und mir fällt dazu nichts Schlaues ein. Sieben Gegentore gegen England zu kassieren, ist unmöglich. So etwas darf uns nicht passieren», sagte er bei Nova TV. Am kommenden Dienstag geht es für Kroatien wieder gegen Spanien.

Tuchel jubelt über «fantastischen Sieg»

Ganz anders war die Stimmungslage bei Englands Nationaltrainer Thomas Tuchel, für den der Sieg auch ein kleiner Befreiungsschlag gewesen sein dürfte. Nach der Niederlage in Wembley gegen Spanien und dem glanzlosen Pflichtsieg in Tschechien musste er sich bereits wieder kritischen Fragen stellen.

«Es war ein fantastischer Sieg, natürlich ein hervorragendes Ergebnis», sagte Tuchel zufrieden. «Die Leistung hat dieses Ergebnis unterstrichen. Sie war von der ersten bis zur letzten Minute auf höchstem Niveau. Das Tempo, die technische Qualität und der Einsatz ohne Ball waren auf allerhöchstem Niveau, und ich bin sehr zufrieden mit der Einstellung.»