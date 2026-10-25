Kylian Mbappé trifft im Clásico zweimal und lässt Real Madrid beim FC Barcelona jubeln. Damit machen die Königlichen in der Tabelle Boden gut.

Barcelona (dpa) – Dank eines Doppelpacks von Superstar Kylian Mbappé hat Real Madrid den Clásico gegen den FC Barcelona für sich entschieden. Die Königlichen gewannen bei Barça mit 2:1 und sorgten damit für noch mehr Spannung in der spanischen Fußball-Liga. Durch den Auswärtssieg beträgt der Rückstand von Real als Tabellendritter (24 Punkte) auf Spitzenreiter Barcelona (27) nur noch drei Zähler. Zweiter ist Atlético Madrid mit 25 Zählern. Für Barça unter Trainer Hansi Flick war es die erste Pleite in der Liga in dieser Saison nach zuvor neun Siegen zum Auftakt.

Real ging durch Mbappé kurz vor der Pause in Führung (41. Minute). Nachdem Raphinha für die Hausherren ausgeglichen hatte (61.), sorgte Mbappé in der Schlussphase für den viel umjubelten Siegtreffer der Gäste (87.).

Flick wird zu frühem Wechsel gezwungen

Reals Coach José Mourinho musste in dem Topspiel auf den in der Liga gesperrten und aktuell formschwachen Vinícius Júnior verzichten. Zudem fiel Torwart Thibaut Courtois wegen eines Infekts aus. Flick musste derweil schon in der ersten Hälfte den ersten Wechsel vornehmen. Für den verletzten Xavi Espart kam in der 30. Minute Alejandro Balde in die Partie.

Zwischen den beiden Schwergewichten in Spanien entwickelte sich von Beginn an eine ausgeglichene Partie. Richtig gefährlich wurden beide Teams aber nur selten. Das 1:0 der Madrilenen durch Mbappé war eher ein Zufallsprodukt. Nach einer Hereingabe des Ex-Leipzigers Yan Diomande schoss Barcelonas Gerard Martín bei einer Abwehraktion Mbappé an.

Nach dem Ausgleich durch Raphinha in der zweiten Hälfte drängten die Katalanen auf den Sieg. Dann aber sorgte Mbappé für die erneute Führung der Madrilenen – und den Sieg im Clásico.