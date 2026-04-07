Dreimal kein WM-Ticket, Rücktritte und ein offener Trainerposten: Jetzt spricht Napoli-Coach Antonio Conte über seine Chancen und die Ehre, Italien erneut zu trainieren.

Rom (dpa) – Napoli-Trainer Antonio Conte hat sich selbst für eine mögliche Rückkehr als italienischer Nationaltrainer in Stellung gebracht. «Wenn ich Präsident des Fußballverbands wäre, würde ich mich natürlich auch in Betracht ziehen», sagte der 56-Jährige bei einer Pressekonferenz und verwies auf seine frühere Tätigkeit als Chefcoach der Squadra Azzurra zwischen 2014 und 2016. Die SSC Neapel trainiert Conte seit 2024. Im vergangenen Jahr gewann er mit dem Club die Meisterschaft.

Conte betonte, dass er über die nötige Erfahrung verfüge, da er das Umfeld bereits kenne und zwei Jahre lang als Nationaltrainer gearbeitet habe. Eine erneute Berufung bezeichnete er als ehrenvolle Aufgabe: «Nationaltrainer des eigenen Landes zu sein, ist etwas Schönes. Man repräsentiert das Land.»

Entscheidung steht noch aus

Zugleich machte Conte deutlich, dass eine Entscheidung über eine mögliche Nachfolge von Gennaro Gattuso nach Italiens abermaligem Scheitern in einer WM-Qualifikation vor einer Woche noch nicht ansteht. Auch andere Trainer werden derzeit als aussichtsreiche Kandidaten für den Posten gehandelt.

Italien hatte zum dritten Mal in Folge die Qualifikation zu einer WM verpasst. Die Mannschaft scheiterte im Elfmeterschießen des Playoff-Duells gegen Bosnien-Herzegowina. Nationaltrainer Gattuso hatte dies den Job gekostet. Zuvor hatten auch schon Verbandschef Gabriele Gravina und der Sportdirektor, Ex-Torwart-Star Gianluigi Buffon, ihre Ämter niedergelegt.