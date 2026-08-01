Fußball
Conmebol prüft FIFA-Pläne und fordert mehr Informationen
Gianni Infantino
Gegen die Pläne von FIFA-Präsident Gianni Infantino regt sich Widerstand. (Archivbild)
Tony Gutierrez. DPA

Die UEFA und andere Kontinentalverbände drohen mit Boykott, der südamerikanische Verband Conmebol bleibt vorsichtig: Die FIFA sorgt mit ihren Milliarden-Plänen für Unruhe.

Lesezeit 1 Minute

Luque (dpa) – Der südamerikanische Fußballverband Conmebol hat im Streit um die Investorenpläne des Weltverbandes FIFA zunächst keine inhaltliche Position bezogen. Stattdessen kündigte der Kontinentalverband an, die Pläne weiter zu prüfen und forderte zusätzliche Informationen von der FIFA an.

Die Conmebol teilte mit, sie habe nach Bekanntwerden des Projekts FIFA Forward Enterprise (FFE) Beratungen mit ihren Mitgliedsverbänden anberaumt. Zudem bat der Verband die FIFA um Erläuterungen zu Struktur, Governance und möglichen Auswirkungen des Projekts. Die Conmebol wolle weiter «mit Umsicht, Verantwortung und im Geist der Zusammenarbeit» handeln und sich ausschließlich über die institutionellen Kanäle und nach den Grundsätzen guter Verbandsführung für die Stärkung des Weltfußballs einsetzen, hieß es.

Zugleich rief der südamerikanische Verband zur Geschlossenheit auf. «Der Fußball steht immer an erster Stelle», hieß es in der Stellungnahme. Kommerzielle und finanzielle Entscheidungen müssten der Entwicklung des Fußballs dienen und dürften niemals über dessen Wesen gestellt werden.

Die FIFA hatte angekündigt, mit dem teilweisen Verkauf kommerzieller Rechte unter anderem an Weltmeisterschaften, Milliarden einnehmen zu wollen. Dafür soll die Tochtergesellschaft FFE gegründet werden. Gegen diese Pläne regt sich Widerstand: Die UEFA und die Concacaf lehnen das Vorhaben ab, die UEFA droht im Fall einer Umsetzung sogar mit einem Boykott von FIFA-Wettbewerben. Auch die asiatische Konföderation AFC hatte sich zuletzt mit UEFA und Concacaf solidarisiert und Kritik am Vorgehen der FIFA geäußert.

© dpa-infocom, dpa:260731-930-469149/1

 Rhein-Zeitung bei Google bevorzugen

Ressort und Schlagwörter

Sport
Ob Josué Duverger (grünes Trikot, hier im Duell mit Engers' Nils Wambach) noch einmal das Trikot des FC Cosmos Koblenz tragen wi
Tempo, Tore, Titeljagd 2026/2027
Alles zum Auftakt der Fußball-Saison

Von Oberliga bis hin zu den Kreisligen: Fachkundige Prognosen, Teamfotos und Mannschaftskader zum Auftakt der Saison 2026/2027 im Amateurfußball.

Alles zur Fußall-Saison
Jetzt abonnieren!
Newsletter zu den Top-Ligen

Ob Nationalmannschaft, Champions League oder Fußball-Bundesliga: Aktuelle Nachrichten aus den Top-Ligen gibt es täglich bis 6 Uhr – von Montag bis Sonntag.

Newsletter abonnieren

Top-News aus dem Sport