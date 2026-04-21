Mailand (dpa) – Der AC Como hat im italienischen Pokal eine dicke Überraschung ganz knapp verpasst. Das Außenseiter-Team von Trainer Cesc Fabregas unterlag das Halbfinal-Rückspiel bei Inter Mailand mit 2:3 (1:0). Der ehemalige Leverkusener Hakan Calhanoglu drehte mit zwei Treffern und einer Vorlage das wilde Spiel in der Schlussphase noch für den Spitzenreiter der Serie A. Im Hinspiel hatten sich beide Mannschaften 0:0 getrennt.
Der Kroate Martin Baturina brachte Como in der 32. Minute in Mailand mit 1:0 in Führung. Direkt nach der Halbzeitpause erhöhte der Franzose Lucas da Cunha (48.) auf 2:0 für das Team von Trainer Fabregas. Danach übernahm Inter das Spiel und kam durch den Doppelpack von Calhanoglu (69./86.) zum Ausgleich. Inters Petar Sucic (89.) beendete mit seinem Treffer kurz vor Schluss Comos Traum vom ersten Pokal-Finale der Vereinsgeschichte.
Inters Finalgegner wird am Mittwochabend zwischen Atalanta Bergamo und Lazio Rom ermittelt. Das Halbfinal-Hinspiel ging 2:2 aus.
