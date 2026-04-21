Coppa Italia
Como verpasst Pokal-Coup: Inter nach wildem Spiel im Finale
Inter Mailand - AC Como
Hakan Calhanoglu war für Inter Mailand der Matchwinner gegen den AC Como.
Luca Bruno. DPA

Como führt schon 2:0, dann kommt Inters Calhanoglu und dreht das Spiel. Wie der Pokal-Traum für das Team von Trainer Cesc Fabregas platzt.

Lesezeit 1 Minute

Mailand (dpa) – Der AC Como hat im italienischen Pokal eine dicke Überraschung ganz knapp verpasst. Das Außenseiter-Team von Trainer Cesc Fabregas unterlag das Halbfinal-Rückspiel bei Inter Mailand mit 2:3 (1:0). Der ehemalige Leverkusener Hakan Calhanoglu drehte mit zwei Treffern und einer Vorlage das wilde Spiel in der Schlussphase noch für den Spitzenreiter der Serie A. Im Hinspiel hatten sich beide Mannschaften 0:0 getrennt.

Der Kroate Martin Baturina brachte Como in der 32. Minute in Mailand mit 1:0 in Führung. Direkt nach der Halbzeitpause erhöhte der Franzose Lucas da Cunha (48.) auf 2:0 für das Team von Trainer Fabregas. Danach übernahm Inter das Spiel und kam durch den Doppelpack von Calhanoglu (69./86.) zum Ausgleich. Inters Petar Sucic (89.) beendete mit seinem Treffer kurz vor Schluss Comos Traum vom ersten Pokal-Finale der Vereinsgeschichte.

Inters Finalgegner wird am Mittwochabend zwischen Atalanta Bergamo und Lazio Rom ermittelt. Das Halbfinal-Hinspiel ging 2:2 aus.

© dpa-infocom, dpa:260421-930-976153/1

Ressort und Schlagwörter

Sport
Montag bis Sonntag
Neues aus den Top-Ligen

Ob Nationalmannschaft, Champions League oder Fußball-Bundesliga: Aktuelle Nachrichten aus den Top-Ligen gibt es täglich bis 6 Uhr – von Montag bis Sonntag.

Newsletter abonnieren