Bei den Siegen von Barcelona und Liverpool treffen auch Karim Adeyemi und Florian Wirtz. Manchester United dagegen muss unter seinem neuen Trainer weiter auf den ersten Sieg warten.

Paris (dpa) - Paris Saint-Germain hat auf dem Weg zur erneuten Titelverteidigung in der Champions League erstmals Punkte liegen lassen. Die Mannschaft von Trainer Luis Enrique kam in einem intensiven Duell mit der AS Rom nicht über ein 2:2 (1:1) hinaus. Besser lief es für den FC Liverpool und Nationalspieler Florian Wirtz, der beim souveränen 3:0 (1:0) bei Club Brügge einen Treffer beisteuerte. Manchester United dagegen bleibt auch im zweiten Spiel unter dem neuen Trainer Mauricio Pochettino sieglos, holte beim 2:2 (0:1) bei Sporting Lissabon aber immerhin einen Punkt.

Dass Paris ebenfalls nur Remis spielte, kam etwas überraschend. Allerdings zeigten die Gäste aus Rom in einem sehr unterhaltsamen Spiel eine starke Leistung. Mario Hermoso (5. Minute) brachte die Italiener entsprechend früh in Führung. Anschließend drehten Illia Zabarny (31.) und Ousmane Dembélé (62./Foulelfmeter) das Spiel, der eingewechselte Donyell Malen (78./Handelfmeter) machte aber noch den verdienten Ausgleich für die Gäste.

Doppelpack von Fernandes gegen Ex-Club

Verdient war letztlich auch das Unentschieden von United in Lissabon. Dabei hatte der ehemalige Sporting-Profi Bruno Fernandes (48./Foulelfmeter/50.) die Partie zunächst für die Engländer gedreht, nachdem Luis Suarez (33./Foulelfmeter) Sporting in Führung gebracht hatte. In der 80. Minute sicherte der Kolumbianer seinem Team dann mit einem weiteren Tor den Punktgewinn. Wegen wiederholten Foulspiels sah United-Neuzugang Youri Tielemans (90.+3) noch Gelb-Rot.

Liverpool rückte durch den Erfolg in Brügge bis auf einen Punkt an PSG in der Tabelle ran. Ein Doppelpack von Alexander Isak (13./83.) und ein Schlenzer von Wirtz (79.) sicherten den Reds die drei Punkte.

Zuvor hatte der FC Barcelona, angetrieben von einem starken Karim Adeyemi, den nächsten Sieg eingefahren. Bei Außenseiter Sabah FK in Aserbaidschan setzte sich das Team von Trainer Hansi Flick mit 4:1 (0:1) durch. Anthony Gordon (31. Minute/51.), Nationalspieler Adeyemi (55.) und Gabriel Jesus (60.) trafen für die Gäste. Der Ex-Dortmunder Adeyemi hätte in der 80. Minute weiter erhöhen können, sein Schuss ging allerdings an die Latte.

Der in Siegburg geborene Joy-Lance Mickels (63.) machte den Anschlusstreffer für die Gastgeber. Mit dem vierten Erfolg in der Königsklasse wahrt Barça die Chance auf den direkten Einzug ins Achtelfinale.