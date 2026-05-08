Wer kommt in die Champions League und wann steht der erste Absteiger fest? Nach Bayerns Meistertitel können am Wochenende weitere Entscheidungen fallen.

Frankfurt/Main (dpa) – Endspurt in der Fußball-Bundesliga: Am 33. Spieltag können weitere Entscheidungen fallen. Bisher steht nur fest, dass der FC Bayern München deutscher Meister ist und Borussia Dortmund sich für die Champions League qualifiziert.

Diese Entscheidungen können am vorletzten Spieltag, der inzwischen sechs verschiedene statt wie früher eine einheitliche Anstoßzeit hat, fallen:

Champions und Europa League

Dortmund (67 Punkte, +33 Tore) hat das Königsklassen-Ticket bereits sicher. RB Leipzig (62 Punkte, +21 Tore) qualifiziert sich mit einem Heimsieg gegen den FC St. Pauli. Ein Remis würde für einen Platz unter den besten Vier reichen, wenn die TSG Hoffenheim (58 Punkte, +16 Tore) nicht gegen Werder Bremen gewinnt. Eine Niederlage genügt, wenn Hoffenheim verliert und es im Duell VfB Stuttgart gegen Bayer Leverkusen einen Sieger gibt.

Um Platz vier kann es am 33. Spieltag noch keine Entscheidung geben. Leverkusen (58 Punkte, +23 Tore), Stuttgart (58 Punkte, +20 Tore) und Hoffenheim sind gleichauf.

Am letzten Spieltag gastiert Leipzig in Freiburg. Hoffenheim ist in Mönchengladbach gefordert, Stuttgart tritt in Frankfurt an. Einzig Leverkusen hat im Fernduell um die Königsklasse ein Heimspiel: Das Team um den zuletzt so erfolgreichen Torjäger Patrik Schick empfängt den HSV. Einen zusätzlichen fünften Champions-League-Platz für das Jahresranking erhält die Bundesliga nicht – diese gingen an England und Spanien.

Platz sieben und acht

Trotzdem in die Königsklasse einziehen kann der SC Freiburg, wenn er das Europa-League-Finale gegen Aston Villa am 20. Mai in Istanbul gewinnt. Geht dieses verloren, könnten die Breisgauer (44 Punkte, -8 Tore) über Platz sieben in die Conference League einziehen.

Dies könnte schon am 33. Spieltag klappen, wenn Freiburg beim Hamburger SV gewinnt und Eintracht Frankfurt (43 Punkte, -3 Tore) in Dortmund verliert. Am letzten Spieltag empfängt Freiburg Leipzig, während Frankfurt vor eigenem Publikum auf Stuttgart trifft.

Um Platz acht kann an diesem Wochenende noch keine Entscheidung fallen. Dieser Rang könnte relevant werden, wenn Freiburg die Europa League gewinnt und auf Rang sieben verbleibt. Dann käme der Achte in die Conference League. Rechnerische Chancen darauf haben Frankfurt, der FC Augsburg und der FSV Mainz 05.

Abstiegskampf

Der 1. FC Heidenheim (23 Punkte, -31 Tore) steigt ab:

- bei einer eigenen Niederlage beim 1. FC Köln

- bei einem Remis in Köln, wenn der VfL Wolfsburg (gegen den FC Bayern) und der FC St. Pauli (bei RB Leipzig) jeweils mindestens einen Punkt holen.

- bei einem Sieg in Köln, wenn ein Team aus Wolfsburg und St. Pauli gewinnt und das andere mindestens Remis spielt.

Am letzten Spieltag trifft Heidenheim im eigenen Stadion auf Mainz.

Relegation

Da der VfL Wolfsburg (26 Punkte, -25 Tore) und der FC St. Pauli (26 Punkte, -28 Tore) punktgleich sind, kann am Wochenende noch keine Entscheidung über den Relegationsteilnehmer fallen. Am 34. Spieltag kommt es in Hamburg zum direkten Duell zwischen St. Pauli und Wolfsburg.

Der 1. FC Köln (32 Punkte, -8 Tore) und Werder Bremen (32 Punkte, -20 Tore) brauchen jeweils noch einen Punkt, um der Relegation sicher zu entgehen. Dies gelingt beiden Clubs auch bei einer Niederlage, wenn weder Wolfsburg noch St. Pauli gewinnt. Köln reist in der kommenden Woche zum deutschen Meister nach München. Bremen empfängt den Zweiten Dortmund.