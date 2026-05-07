Warum Kanes Tor für die Bundesliga wichtig werden könnte

Harry Kanes spätes 1:1 gegen PSG reichte dem FC Bayern nicht, hält die Bundesliga aber noch im Rennen um einen weiteren Champions-League-Platz. Worauf es jetzt ankommt.

München (dpa) – Wird Harry Kanes spätes Tor zum 1:1 gegen Paris Saint-Germain für die Bundesliga noch wichtig? Der Kampf um maximal sechs mögliche Startplätze in der Champions League für Deutschland in der kommenden Saison hat sich durch das Unentschieden des FC Bayern im Halbfinale der Königsklasse weiter zugespitzt. Die Bundesliga holte im maßgeblichen Ranking der Europäischen Fußball-Union UEFA den zuletzt größer gewordenen Rückstand auf den Zweiten Spanien so wieder etwas auf.

Die Spanier kommen diese Saison auf 21,781 Punkte, Deutschland steigerte sich auf nun 21,357 Zähler. Unangefochtener Spitzenreiter ist England mit 27,513 Zählern. Die Nationen auf den ersten beiden Plätzen bekommen einen zusätzlichen Startplatz in der Champions League, die Premier League hat sich bereits einen davon gesichert.

Weiterer Champions-League-Startplatz? Die möglichen Szenarien

Jetzt hofft die Bundesliga auf den SC Freiburg, der heute gegen Sporting Braga im Halbfinal-Rückspiel (21.00 Uhr, RTL) um den Einzug ins Finale der Europa League kämpft. Das Hinspiel hatten die Breisgauer mit 1:2 verloren. Parallel spielt Rayo Vallecano als letzter spanischer Vertreter bei Racing Straßburg (21.00 Uhr, RTL+) in der Conference League um den Final-Einzug. Das erste Duell hatten die Spanier mit 1:0 für sich entschieden.

Drei Szenarien für heute Abend sind klar:

Szenario 1: Kommen die Breisgauer ins Finale und scheidet gleichzeitig Rayo Vallecano aus der Conference League aus, ist ein zusätzlicher Champions-League-Startplatz für die Bundesliga sicher.

Szenario 2: Kommt der SC Freiburg nicht weiter, kann Deutschland im UEFA-Ranking Spanien nicht mehr überholen.

Szenario 3: Zieht Vallecano mit einem Sieg ins Finale ein, hilft Deutschland auch ein Finalsieg von Freiburg nicht mehr.

Weitere Szenarien – zum Beispiel ein Weiterkommen von Vallecano mit einem Unentschieden oder einer Niederlage bei gleichzeitigem Finaleinzug von Freiburg – würden dann auch von möglichen Finalergebnissen abhängen.

Die Spielergebnisse werden jeweils ohne Elfmeterschießen gewertet.

Fest steht auch: Gewinnt der SC Freiburg die Europa League, sind auch die Breisgauer in der nächsten Saison in der Champions League dabei und die Bundesliga hätte mindestens fünf Startplätze.