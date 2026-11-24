Stuttgarts Trainer ist vom altehrwürdigen Stadion in Mailand sichtlich angetan. Auch den Gegner Inter lobt er. Im Mittelfeld steht ein wichtiger VfB-Profi wieder zur Verfügung.

Mailand (dpa) – Trainer Sebastian Hoeneß fiebert dem Champions-League-Auftritt des VfB Stuttgart bei Inter Mailand regelrecht entgegen. «Ich war beeindruckt», sagte der 44-Jährige, nachdem er mit seiner Mannschaft am Dienstagabend schon mal kurz den Rasen im Giuseppe-Meazza-Stadion betreten hatte. Es sei ein Stadion mit «unglaublicher Geschichte», erklärte der Coach vor der Partie am Mittwochabend (21.00 Uhr/DAZN).

«Ich war vor ganz, ganz langer Zeit mal hier als Zuschauer auf der Tribüne. Da war ich noch ein Teenager», berichtete Hoeneß. Er könne sich zwar kaum noch daran erinnern. Seitdem habe er aber viele Fußballspiele im berühmten San Siro am Fernseher verfolgt und dabei stets eine «großartige Stimmung wahrgenommen». Sein erster persönlicher Eindruck von der Arena sei «super».

Mittelfeld-Stratege Stiller wieder dabei

Der VfB geht als Außenseiter in den 5. Spieltag der Ligaphase, Gastgeber Inter ist favorisiert. Italiens Meister und Pokalsieger habe eine «sehr, sehr gut organisierte Mannschaft» und einen «großartigen Trainer», lobte Hoeneß – auch mit Blick auf seinen Kollegen Cristian Chivu. «Es wirkt so, als herrscht dort auch ein guter Spirit», meinte der VfB-Coach. In Summe sei Inters Mannschaft «außergewöhnlich stark» – sowohl mit als auch gegen den Ball.

Die Stuttgarter können in Mailand wieder auf ihren zuletzt angeschlagenen Mittelfeld-Strategen Angelo Stiller zurückgreifen. Gut möglich, dass er direkt wieder in der Startelf steht. «Es ist keiner mitgefahren, um eine Sightseeing-Tour zu machen», sagte Hoeneß. Alle Spieler seien in der Lage zu spielen.