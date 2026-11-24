Mailand (dpa) – Wenn im Giuseppe-Meazza-Stadion am Mittwochabend das Flutlicht angeht, hofft nicht nur Deniz Undav auf einen Stimmungsaufheller. Die Partie bei Inter Mailand (21.00 Uhr/DAZN) in diesem altehrwürdigen Fußball-Tempel mit seinen markanten Türmen und den steilen, mitunter schon ordentlich angestaubten Tribünen ist für den Stürmer und den VfB Stuttgart eines der großen Highlights in der Ligaphase der Champions League. Doch die Vorfreude hat etwas gelitten. Undav und Co. bringen Tor-Frust mit ins San Siro.

Dem Kapitän fehlt der «Punch»

«Gerade fehlt uns irgendwie der Punch», sagte der VfB-Kapitän. Der 30-Jährige wirkte durchaus genervt. Ob des Ergebnisses, wie er zu verstehen gab. Womöglich aber doch auch ein Stück weit ob der schwachen persönlichen Leistung. Und vor allem wegen seiner anhaltenden Torflaute. Auch nach zehn Bundesliga-Spieltagen hat Undav noch nicht getroffen. Bei je einem Tor in Pokal und Königsklasse steht er in der laufenden Saison. Undav ist jegliche Leichtigkeit abhandengekommen, sein möglicher Weg zurück in die Nationalmannschaft scheint weit wie lange nicht.

Doch der Spielführer ist mit seinen Sorgen im Stuttgarter Sturm nicht allein. Einzig Ermedin Demirovic, der bisher auf fünf Tore in der Liga und vier in der Champions League kommt, liefert derzeit halbwegs beständig ab. Nach seiner Auswechslung auf Schalke wirkte der WM-Teilnehmer Bosnien-Herzegowinas allerdings mächtig angefressen, schleuderte eine Trinkflasche weg. «Emotionen gehören dazu», wiegelte VfB-Sportvorstand Fabian Wohlgemuth ab. Zudem analysierte er, dass den Schwaben gegen die Königsblauen – wieder mal – «die Präzision im letzten Pass, die Genauigkeit vor dem Tor» gefehlt habe.

Effizienz als Dauer-Thema

Das mit der fehlenden Effizienz ist ein Dauer-Thema beim VfB. Schon häufiger in dieser Saison wurde sie den Stuttgartern zum Verhängnis. Gerade in der Liga, in der sie nur Tabellenachter sind. Zuletzt aber auch in der Champions League, wo sie nicht nur nach Ansicht von Sportchef Wohlgemuth generell «ganz ordentlich unterwegs» sind und mit sieben Punkten zur Halbzeit der Ligaphase klar auf K.-o.-Runden-Kurs liegen. Die 0:2-Niederlage bei Galatasaray Istanbul vor drei Wochen war – auch gemessen an den eigenen Chancen – vermeidbar.

«Es wird Zeit, dass wir klinischer werden in unseren Offensivaktionen», forderte Trainer Sebastian Hoeneß vor dem Hit bei Inter. Ein Auftrag, den er explizit nicht nur dem kriselnden Undav mit auf den Weg gab. Auch ein Bilal El Khannouss dürfte sich angesprochen fühlen. Dieser hoch veranlagte Marokkaner, der sich mitunter aber zu sehr an den eigenen technischen Raffinessen berauscht.

Oder 20-Millionen-Einkauf Dzenan Pejcinovic, der seit seinem Dreierpack in der ersten Pokal-Runde gegen Hansa Rostock (4:0) nicht mehr für den VfB getroffen hat. Der U21-Nationalstürmer denke hier und da womöglich zu viel nach, wolle das Erfolgserlebnis förmlich «erzwingen», meinte Coach Hoeneß. Pejcinovic, im Sommer vom VfL Wolfsburg gekommen, dürfe sich nicht zu sehr über seine Torquote definieren, riet ihm der 44 Jahre alte Trainer.

Inters Esposito dreht auf

Auf Schalke, beim Drittletzten der Bundesliga, war den Stuttgartern ein Punkt zu wenig. Bei Inter, Italiens Meister und Pokalsieger, würden sie ihn vermutlich schon als Erfolg werten. Für den FC Bayern München oder Borussia Dortmund mögen Europapokal-Reisen nach Mailand zur Routine gehören, für den VfB sind sie nach Jahren des Auf und Ab immer noch etwas ganz Besonderes.

Italiens neue Sturm-Hoffnung Pio Esposito, den Ex-Gladbacher Marcus Thuram oder auch den ewigen Lautaro Martínez, der in knapp achteinhalb Jahren bei Inter schon 181 Pflichtspieltore erzielt hat, gilt es zu stoppen. Dann könnte es etwas werden mit dem Stimmungsaufheller für Undav und seine Stuttgarter.